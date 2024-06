Il Circolo Ricreativo Pescatori La Pantofla rinnova il consiglio direttivo e lancia una serie di iniziative

Nel corso di un’assemblea, che si è svolta sabato 15 giugno, si è provveduto al rinnovo dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri dell’Associazione Ricreativa Circolo Pescatori La Pantofla. Il precedente Consiglio era in carica dal 2021. È stata un’assemblea molto partecipata con la presenza di 66 soci.

Il Consiglio direttivo è composto da 9 consiglieri. Dalla votazione sono risultati eletti, in ordine alfabetico: Alessio Bonaldo, Duilio Bugnoli, Andrea Folli, Rossella Gandolfi, Gastone Guerrini, Renato Lombardia, Mauro Lugaresi, Daniela Poggiali, Sanzio Ravaglia. È stato poi eletto il Collegio dei probiviri composto da: Renato Ferroni, Luigi Padoan e Alberto Pilandri. Il nuovo Consiglio direttivo si è riunito per la prima volta venerdì 21 giugno ed ha provveduto alla nomina del Presidente e al rinnovo delle cariche sociali.

Con voto unanime sono stati definiti i seguenti incarichi: per l’incarico di presidente è stato scelto Gastone Guerrini. Sono stati inoltre nominati come vice presidente Alessio Bonaldo, come segretaria Rossella Gandolfi, per il Controllo gestione e gli aspetti finanziari Andrea Foli, per le Iniziative culturali e la comunicazione Renato Lombardi, per l’Informazione sui social e il rapporto coi soci Sanzio Ravaglia, per il Rapporto con le istituzioni e per il rapporto con l’associazionismo Daniela Poggiali, per il Rapporto con la gestione del Ristorante del Circolo Pescatori, oltre al presidente, Mauro Lugaresi e Duilio Bugnoli.

Principi base del lavoro del nuovo direttivo sono la collegialità e il gioco di squadra, sia per l’interno, che per l’esterno dell’associazione, con una particolare attenzione al rapporto di collaborazione con l’amministrazione comunale di Cervia, con la gestione del Circolo Pescatori, con le realtà della Cooperativa Pescatori Penso Luigi e della Coop La Fenice, con il Consorzio Cervia Centro, con i comuni con i quali si è da anni instaurato un rapporto di collaborazione e con il tessuto sociale e associativo di Cervia.

Si è ringraziato Andrea Foli per essersi fatto carico come presidente facente funzione, in collaborazione con i componenti del direttivo uscente, della difficile situazione che sì è creata dopo la scomparsa avvenuta il 12 luglio 2023 di Silvano Rovida, presidente dell’associazione dal 2009, che ha operato con passione per rilanciare il ruolo del Circolo Pescatori in tutti questi anni.

Si è preso atto della indisponibilità di Andrea Foli, per i suoi impegni di lavoro e professionali, di candidarsi al ruolo di presidente, ma anche della sua disponibilità a collaborare pienamente, ma ovviamente con un impegno meno gravoso del precedente, ad un lavoro collegiale del direttivo. Nell’accettare la candidatura a presidente, Gastone Guerrini, ha richiesto e condiviso in pieno il principio della gestione collegiale e del coinvolgimento anche di soci che non fanno parte del direttivo e che intendono dare un proprio contributo importante alla vita associativa.

Un elemento di grande novità è la nomina a vice presidente di Alessio Bonaldo, discendente di una storica famiglia di pescatori cervesi di origine chioggiotta, figlio di Enzo Bonaldo, personaggio mitico della marineria cervese. Alessio Bonaldo è docente universitario dell’Università di Bologna ed è noto a livello internazionale per le sue competenze in materia di pesca e di acquacoltura. Altro grande elemento di novità è la presenza, per la prima volta, di due donne nel Consiglio direttivo (Rossella Gandolfi e Daniela Poggiali) con ruoli operativi importanti.

All'insegna di un lavoro di squadra e di gestione collegiale sono stati quindi individuati gruppi di lavoro che coinvolgono i consiglieri, che riguardano: la realizzazione degli eventi, il rapporto con la gestione del ristorante del Circolo Pescatori, il rapporto con i soci, la gestione della Barca storica Maria e la gestione dei Trapozal, i “Canterini e musicanti del Circolo Pescatori”. Fiore all’occhiello dell’associazione, che conta oggi circa 170 iscritti, è un gruppo di volontari attivi composto da una trentina di persone, che sono stati fondamentali nel grande successo della recente “Festa marinara” in occasione dello Sposalizio del mare (da venerdì 10 a domenica 12 maggio 2024). Giovedì scorso (20 giugno) è iniziato “Aperitivo coi pescatori”, una visita guidata al borgo dei pescatori che si conclude con una degustazione marinara al Circolo Pescatori, che si ripeterà tutti i giovedì estivi (salvo il giorno di Ferragosto) fino al 29 agosto.

È prevista la partecipazione del Circolo Pescatori, con un proprio stand, alla tradizionale Festa Artusiana di Forlimpopoli, nei giorni 24, 25 e 26 giugno. Nello stand verranno preparate le specialità gastronomiche della “rustida di pesce azzurro” e di “cozze alla marinara” con vino ed acqua. Allo stand del Circolo Pescatori si aggiunge anche lo stand della “Cucina del sorriso” di Cervia, nel quale si degusteranno fette di torta con un calice di buon vino.

Tra gli appuntamenti in calendario vi è un momento rievocativo, con degustazione di specialità romagnole, il 13 luglio prossimo, in ricordo di Silvano Rovida, ad un anno dalla sua scomparsa. Si sta inoltre predisponendo la realizzazione di un nuovo palo della cuccagna coinvolgendo il cantiere Nautico De Cesari. E per il prossimo anno, c’è un programma di eventi importanti da preparare: per il Cinquantesimo anniversario della costituzione dell’associazione “Circolo Ricreativo Pescatori La Pantofla” (1975-2025). Non resta che rimboccarsi le maniche per realizzare i programmi e i progetti del Circolo.