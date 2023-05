Circonvallazione allagata a Faenza: strada chiusa al traffico

A causa del maltempo martedì pomeriggio è stata chiusa la Circonvallazione (la prosecuzione della via Emilia) in entrambi i sensi, fra la rotatoria donatori di sangue (Cappuccini/via Canalgrande) e via Argnani, a Faenza.

"Raccomando di stare sempre ai piani alti e di muoversi solo per assoluta necessità. La priorità è mettere se stessi in sicurezza. Non avventurarsi ai piani interrati per nessuna ragione", precisa il sindaco Massimo Isola.

Le strade chiuse: via Palazzo; via Carbonara, nel tratto tra via Emilia e via Strocca di S. Biagio; via Bianzarda di S. Biagio; via Strocca di S. Biagio, nel tratto tra via Carbonara e via Cavaliera; via Canovetta; via Uccellina; via Monte Brullo; via Bianzarda di Corleto, tratto da via Corleto alla prima intersezione con via Basiago; via Cascinetto, in prossimità del civico 16; via Pergola; via Lapi; Circonvallazione chiusa in entrambi i sensi fra la rotatoria donatori di sangue (Cappuccini/via Canalgrande) e via Argnani; via Celle, nel tratto tra la via Emilia e via Sant'Orsola.