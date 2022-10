Circonvallazione nord di Faenza, Liverani (Lega): "Inizio dei lavori sempre più lontano"

"La circonvallazione nord è da tempo ferma con le quattro frecce, non penso ci sia un vero interesse per il suo completamento". A dirlo è il consigliere regionale e comunale faentino Andrea Liverani che è intervenuto sul tema. "Sono anni che viene puntualmente posticipata, per noi è un'opera importante che migliorerà sostanzialmente il deflusso del traffico della città di Faenza e non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo. In questo momento lo studio di fattibilità è fermo al vaglio della Provincia".

"Anche a seguito delle parole dell'Assessore Barzaglia, la quale aveva dichiarato che a settembre avrebbe informato il consiglio su quanto rilevato, ma purtroppo siamo ormai a novembre e sembra che la situazione sia ancora ferma, con l'inizio dei lavori sempre più lontano - continua Liverani - Per questo, come Consigliere ho presentato un'interpellanza a risposta scritta in cui chiedo se sia stato elaborato lo studio di fattibilità, quali saranno le tempistiche prima dell'avvio ai lavori ed entro quando sarà previsto il fine lavori del cantiere".