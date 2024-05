A Ravenna l'assemblea generale di Amnesty International: ci sarà anche un flash mob in piazza

Si svolgerà a Ravenna da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, presso il Grand Hotel Mattei, la trentanovesima Assemblea generale di Amnesty International Italia. I lavori inizieranno alle 14 del 31 maggio e, dopo i saluti inaugurali e istituzionali, proseguiranno a porte chiuse fino alle 13 del 2 giugno. All’Assemblea generale parteciperanno oltre 270 persone tra delegati e soci singoli, che approveranno la relazione del Comitato direttivo e degli altri organismi di nomina assembleare e il bilancio consuntivo 2023, voteranno mozioni su varie tematiche riguardanti il lavoro sui diritti umani ed eleggeranno la presidenza della quarantesima Assemblea generale.

Nel corso dell’Assemblea generale si svolgeranno seminari sul conflitto in Medio Oriente, giustizia climatica e diritto di protesta. Parteciperanno, in presenza o in collegamento, numerose persone, fra le quali le attiviste di "KlimaSeniorinnen" (Anziane per il clima) Norma Bargetzi-Horisberger e Bruna Molinari; Yousef Hamdouna, coordinatore progetti della ong italiana Educaid; Ludovico Basili di Osservatorio repressione; e, a un anno dall’alluvione, Enrico Piani, coordinatore Comitati alluvionati Ravenna. Interverrà in collegamento, per i saluti di apertura, anche l’attivista ed ex prigioniero di coscienza Patrick Zaki.

Sabato 1° giugno Riccardo Cucchi, presidente del premio Sport e diritti umani, conferirà il riconoscimento per l’anno in corso. Sempre sabato, alle ore 20, in Piazza del Popolo, i partecipanti all'Assemblea generale prenderanno parte a un flash mob per denunciare la repressione del diritto di protesta pacifica in Italia e nel resto del mondo e, in particolare, contro la criminalizzazione delle persone che difendono il clima e l'ambiente. Durante l'evento verranno presentate anche alcune testimonianze di attivisti raccolte da Amnesty International.

Si inserisce tra le iniziative promosse da Amnesty International Italia nel contesto dell’Assemblea generale anche la collaborazione con il Festival delle culture di Ravenna, tramite workshop formativi curati dall’ufficio Educazione ai diritti umani dell’associazione, per la mostra Sebastião Salgado. Exodus – Umanità in cammino. L’esposizione fotografica, al MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna fino al 2 giugno, è dedicata al tema della migrazione tra America Latina, Africa, Asia ed Europa. Domenica, sempre nell’ambito del Festival delle culture, il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury, insieme alla giornalista Laura Cappon e all’illustratore Gianluca Costantini, presenterà il Rapporto 2023-24 sui diritti umani nel mondo. L’incontro avverrà alle ore 15 presso la Rocca Brancaleone.