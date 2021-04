La città celebra gli eroi ravennati di Luna Rossa: "E' stato un folle volo"

Dopo aver lottato in America's Cup, Jacopo Plazzi, Umberto Molineris e Andrea Bazzini incontrano a Palazzo Merlato il sindaco e le istituzioni cittadine

E' fissato per venerdì mattina alle ore 9, presso il Comune di Ravenna, l'appuntamento con il "Folle Volo", questo il nome scelto per battezzare l'incontro tra le istituzioni ravennati e i componenti del team Luna Rossa legati alla città che negli scorsi mesi hanno vinto la Prada Cup. Il Sindaco Michele De Pascale, affiancato dal Direttore Sportivo del Circolo Velico Ravennate, Carlo Mazzini, incontrerà Jacopo Plazzi, Umberto Molineris e Andrea Bazzini. L'incontro sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Ravenna e del Circolo Velico Ravennate.

Saranno presenti anche il Prof. Marcello Landi, Prof. Giuseppe Plazzi (Medaglia d’Oro al valore atletico e componente del team di America’s Cup Italia nel 1987), Matteo Plazzi (vincitore dell’America’s Cup 2010 e Direttore Tecnico Prada Cup 2021), il presidente di Sapir, Avv. Riccardo Sabadini, e il Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale, Paolo Ferradino.

"Quello di Luna Rossa, e dei portacolori del Circolo Velico Ravennate coinvolti nel team, è stato davvero un Folle Volo, al pari dell'impresa tentata dall'equipaggio di Ulisse descritta da Dante Alighieri nel XXVI Canto dell'Inferno. Una sfida sportiva, altamente tecnologica, il confronto tra due culture marinare che ha impegnato i protagonisti oltre il mero aspetto agonistico - spiega Carlo Mazzini - Tantissimi hanno seguito le lunghe dirette notturne tifando Luna Rossa ed è encomiabile che le istituzioni cittadine celebrino tre eccellenze come Jacopo, Umberto e Andrea".