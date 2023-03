Ravenna seconda in Italia per impianti fotovoltaici installati, De Pascale: "Un risultato che ci fa onore"

La mappa del fotovoltaico installato a oggi in Italia, a cura del Centro Studi Tagliacarne su dati Gse-Atlaimpianti pubblicata domenica dal Sole 24 Ore, proclama il comune di Ravenna secondo in Italia per numero di impianti fotovoltaici installati, per numero di impianti pro capite, e per potenza sviluppata. “Un risultato che ci fa onore – commenta il sindaco Michele De Pascale –. Normalmente le statistiche sulle fonti rinnovabili nel nostro territorio sono falsate dal fatto che si eseguono gli studi in percentuale sul consumo energetico totale provinciale, cosa che ovviamente penalizza un territorio come il nostro in cui la presenza dell’industria pesante (chimica, acciaio, ceramica) interviene in maniera considerevole ad alterare il dato. Ma quando si considera il valore assoluto – continua il sindaco – i dati dimostrano che c’è grande sensibilità sia da parte dei cittadini che delle imprese e ci sono grandi capacità della rete artigianale e imprenditoriale per ciò che riguarda le installazioni".

"Inoltre questo obiettivo è stato raggiunto in una delle regioni che ha una delle normative più restrittive d’Italia rispetto gli impianti a terra, di conseguenza il dato è determinato principalmente da impianti installati sui tetti di abitazioni e aziende - conclude De Pascale - C’è un fermento positivo nel nostro territorio per quanto riguarda gli impianti di energia rinnovabile, siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così, anche gli investimenti in corso da parte dell’amministrazione comunale andranno ad incrementare ulteriormente questo dato”.