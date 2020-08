Cittadinanza europea e diritti umani: nuovo bando dedicato ai giovani

Anche quest'anno il Comune di Ravenna apre un bando per selezionare circa venti giovani interessati a svolgere esperienze di volontariato nell’ambito dei progetti promossi dall'assessorato alle Politiche europee e cooperazione internazionale. Si tratterà di supportare azioni di comunicazione, divulgazione e animazione riguardanti principalmente la cittadinanza europea e i diritti umani nell'ambito di progetti portati avanti dagli uffici “Politiche europee” e “Immigrazione e cooperazione internazionale", con la supervisione scientifica dell'Università di Bologna, campus di Ravenna, dipartimento Beni culturali e la collaborazione di enti no profit, associazioni, Comuni del territorio provinciale.

I volontari che verranno selezionati lavoreranno in due gruppi: gli Ambasciatori della Cittadinanza Europea si occuperanno della co-progettazione e conduzione di laboratori sulla cittadinanza europea, rivolti a ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni, ma anche intergenerazionali e multiculturali; il secondo gruppo svilupperà un Laboratorio di diritti: percorso di educazione alla pace rivolto a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni in ambito scolastico. Le esperienze delle seconde edizioni testimoniano come da questo percorso siano nate amicizie durature basate su interessi comuni, nuove opportunità e spunti professionali o di studio e soprattutto una crescente comunità attiva di ragazze e ragazzi capaci di diffondere entusiasmo e consapevolezza su tematiche complesse e poco conosciute, mettendosi in gioco.

Possono partecipare le giovani e i giovani di ogni nazionalità tra i 18 e i 29 anni, che non abbiano in corso con il Comune di Ravenna e gli enti partner rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualsiasi titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi; siano residenti o domiciliati, anche temporaneamente, nel territorio di Ravenna e provincia. La selezione/chiamata dei candidati avverrà a seguito di verifica della documentazione inviata ed eventuale colloquio singolo o collettivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La partecipazione al progetto verrà riconosciuta come credito formativo dal dipartimento Beni culturali dell’Università di Bologna per gli studenti del corso di laurea I-Contact e del nuovo corso di laurea in Società e Culture del Mediterraneo (e di altri corsi di laurea del Campus di Ravenna). Le attività si svolgeranno tra ottobre e dicembre e potrà essere data l’opportunità di proseguire la collaborazione durante il 2021 per iniziative analoghe di formazione, sensibilizzazione e comunicazione e per occasioni di mobilità internazionale. La candidatura può essere presentata esclusivamente via mail a upe@comune.ra.it e deve pervenire entro e non oltre il 4 ottobre. Per ogni altra informazione e approfondimento: https://bit.ly/bando-upe-comra.