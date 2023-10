Cittadinanza italiana per 14 neo maggiorenni: la cerimonia in municipio

Sono stati accolti in municipio questo pomeriggio dall’assessore alle Politiche giovanili Fabio Sbaraglia quattordici ragazzi e ragazze nell’ambito della cerimonia dedicata ai neo maggiorenni nati in Italia da genitori stranieri che, con il conseguimento della maggiore età, hanno ottenuto la cittadinanza, ai sensi dell’articolo 4 della legge 91/1992. I giovani, undici ragazzi e tre ragazze di origini diverse (Romania, Bosnia Herzegovina, Albania, Filippine, Nigeria, Macedonia, Ucraina, Camerun), sono nati in Italia, hanno compiuto 18 anni, non sono mai espatriati e hanno presentato richiesta di cittadinanza italiana prima dei 19 anni. L’iniziativa si è svolta nella sala preconsiliare della residenza municipale, dove i ragazzi e le ragazze hanno ricevuto in dono una copia della Costituzione della Repubblica italiana, una bandiera dell’Italia e una bandiera dell’Europa.