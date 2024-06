Classifica del clima: Ravenna è la città più vivibile dell'Emilia-Romagna

Se nella classifica sul clima del Sole 24 Ore dello scorso marzo Ravenna si posizionava 59esima, in quella stilata per il terzo anno dal Corriere della Sera e IlMeteo.it la città dei mosaici grazie al suo indice di vivibilità raggiunge addirittura l'ottava posizione (stesso gradino dello scorso anno), unica città dell'Emilia-Romagna in 'top ten'. "Rispetto alle precedenti edizioni abbiamo ampliato i dati - spiega Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di IlMeteo.it -. Oltre ai parametri che sono stati aggiunti, caldo estremo, eventi estremi e giorni di gelo, prima il confronto si fermava al 2010, ora è stato esteso fino al 2000".

Per ognuno dei 108 capoluoghi di provincia sono stati confrontati i 17 parametri ora dopo ora, giorno per giorno per 24 anni per un totale di oltre 380 milioni di dati. Sul gradino più alto del podio è finita Imperia, precedendo Biella e Agrigento. Guardando al resto dell'Emilia-Romagna, Rimini è 23esima, seguita da Reggio Emilia (31esima), Piacenza (36esima), Bologna (44esima), Modena (48esima), Parma (60esima), Forlì (90esima) e Ferrara (91esima).

Queste le posizioni specifiche per quanto riguarda Ravenna: brezza 22esima caldo estremo 91esima, comfort per umidità 53esima, escursione termica 95esima, eventi estremi 46esima, giorni freddi 34esima, giorni di gelo 49esima, indice di calore 76esima, nebbia 32esima, notti tropicali 27esima, nuvolosità diurna 61esima, ondate di calore 104esima, giorni di pioggia 80esima, piogge intense 75esima, raffiche di, vento 47esima, siccità 91esima, soleggiamento 65esima.