Classifica della criminalità: meno furti in casa, più sulle auto. Ravenna è prima per omicidi stradali e colposi

“Criminalità, più furti e rapine in strada” titola l’edizione di oggi del Sole 24 Ore. Il quotidiano economico ha pubblicato l’aggiornamento all’Indice di criminalità 2023. I dati, aggiornati al primo semestre 2023, sono estratti dalla banca dati interforze del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero d’Interno. Si va dal primo posto confermato di Milano (la "capitale" delle denunce) alla nuovamente ultima Oristano (la più sicura anche quest'anno), in base - sempre bene specificarlo - al numero di denunce effettuate in rapporto alla popolazione residente. Rimini resta al secondo posto, come l'anno scorso. Ravenna invece migliora di una posizione, passando dal 20esimo posto dell'anno scorso al 21esimo di quest'anno.

La top 10 della classifica è popolata da grandi città e mete turistiche: al secondo posto, come detto, si incontra Rimini (dove nel 2023 si rileva una diminuzione dell’8% delle denunce); Bologna, Firenze e Torino occupano rispettivamente la quarta, quinta e sesta posizione, seguite da Imperia, Livorno, Prato e Napoli. A incidere sul trend delle denunce, spiega il quotidiano economico, sono anche le presenze temporanee o turistiche, che tuttavia non rientrano tra i residenti usati come parametro.

Focus su Ravenna: meno furti in appartamento, più omicidi colposi e da incidente stradale

Ravenna, come detto, si posiziona al 20esimo posto su 106 province con 3.898 denunce ogni 100mila abitanti per un totale di 15.034 denunce, in aumento rispetto alle 14.277 dello scorso anno. In Romagna fa peggio Rimini, come già specificato al secondo posto, mentre Forlì-Cesena si piazza al 30esimo.

A pesare sulla posizione appena fuori dalla top (o meglio, worst) 20 della nostra città, a differenza degli ultimi anni, non sono i furti in abitazione: dopo diversi anni in cui la città dei mosaici è risultata la peggiore in Italia in questa categoria, quest'anno si posiziona 17esima con un totale di 1206 denunce di 'topi d'appartamento' (l'anno scorso erano 1888). Ravenna risulta invece la peggiore in Italia per omicidi da incidente stradale, con 24 denunce totali nel giro di 365 giorni, 6,2 ogni 100mila abitanti. Ma è prima anche per quanto riguarda gli omicidi colposi (31 denunce, 8 ogni 100mila abitanti), sesta per violenze sessuali con ben 65 denunce (più di 5 al mese), di cui 5 ai danni di minori di 14 anni. La nostra provincia risulta anche ottava per riciclaggio e impiego di denaro (17 denunce).

Ravenna si posiziona al 20esimo posto su 106 province per omicidi volontari consumati (3 denunce totali). Bene invece la sezione omicidi colposi da incidente sul lavoro - un tema molto sentito sul territorio - con la città sul fondo della classifica in 91esima posizione (risultano zero denunce). 79esima posizione per i tentati omicidi (4), 20esima per lesioni dolose con ben 490 denunce, 30esima per percosse (117) e 32esima per danneggiamenti (1650 denunce totali). Meglio lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (57esima), gli incendi (87esima) e quelli boschivi (78esima).

Capitolo furti: come detto diminuiscono le denunce per furti in abitazione. In generale, Ravenna si posiziona 24esima con 6244 denunce di furto. Entrando nel dettaglio, è 17esima per furti in esercizi commerciali (579 denunce) e, appunto, furti in abitazione; 15esima per furti con destrezza (681 denunce), 18esima per furti con strappo (68 denunce), 29esima per furti su auto in sosta (596 denunce), 72esima per furti di motocicli (15), 73esima per furti di autovetture (118) e 84esima per furti di ciclomotori (15).

Migliorano i dati che riguardano le rapine: lo scorso anno Ravenna era la peggiore in Italia per quelle in banca, mentre ora nella sottosezione è 37esima. In generale, comunque, si posiziona al 39esimo posto con 118 denunce per rapina, di cui 62 in pubblica via (34esima posizione), 17 in esercizi commerciali (47esima), 6 in abitazione (82esima) e una sola in banca (37esima, come detto).

Per quanto riguarda i reati relativi allo spaccio, Ravenna è 39esima nella sezione stupefacenti (201 denunce), 31esima per produzione e traffico, 46esima per spaccio e 82esima per associazione per produzione o traffico di stupefacenti. 65esima posizione per truffe e frodi informatiche (ben 1579 denunce), 38esima per delitti informatici, 28esima per estorsioni, 42esima per danneggiamento seguito da incendio, 83esima per associazione di tipo mafioso e 99esima per associazione per delinquere. Meglio, infine, la contraffazione di marchi e prodotti industriali (24esima), il contrabbando (83esima) e l'usura (94esima).