Ravenna sul podio per la qualità della vita di giovani e bambini: le classifiche

Ravenna conferma i due podi per la qualità della vita di giovani e bambini. Nella classifica stilata come ogni anno dal Sole 24Ore, che premia le province con il miglior contesto di vita per fasce d'età, la città dei mosaici si posiziona al secondo posto in Italia sia per quanto riguarda la categoria 'bambini' (0-10 anni) che per la categoria 'giovani' (18-35 anni). Lo scorso anno Ravenna era prima nella categoria giovani e terza in quella bambini.

La classifica

I dati raccolti dalla classifica - quelli completi devono ancora essere diffusi, daremo maggiori informazioni appena possibile - raccontano la qualità della vita su base territoriale seguendo 12 indicatori che misurano servizi, opportunità e condizioni di vita. Indicatori che vanno dalla presenza di luoghi di incontro (discoteche, bar) al verde urbano, dalla tipologia di reati alla scolarità, dai canoni di locazione ai servizi (sanità, istruzione etc.) all'occupazione.

Bambini

Ad aggiudicarsi il primato nella categoria bambini quest'anno è Sondrio, seguita da Ravenna e Trieste. Quarto posto per Gorizia, chiude la classifica Udine. Le peggiori risultano essere invece Reggio Calabria, Ragusa, Catania, Palermo e, infine, Crotone.

Giovani

Per la categoria giovani, invece, al top si piazza Gorizia, seguita a brevissima distanza da Ravenna. Un'altra romagnola al terzo posto, Forlì-Cesena, seguita da Ferrara e Cremona. In fondo alla classifica, invece, Foggia, Reggio Calabria, Brindisi, Taranto e Sud Sardegna.

Anziani

Infine la categoria anziani: qui sul podio si piazzano Trento, Como e Cremona, seguite da Bolzano e Treviso. Le ultime 5 posizioni sono invece occupate da Grosseto, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Messina e Lucca.

L'analisi

Le province del Sud - secondo una tendenza endemica che pare immodificabile - restano inesorabilmente in coda alla classifica, anche se quest'anno troviamo tra le ultime città - per quanto riguarda la categoria anziani - anche le toscane Grosseto e Lucca. Gli indici generazionali, al netto di alcuni exploit, restituiscono dinamiche ormai consolidate nella “distribuzione” del benessere territoriale in Italia: "Quasi sempre infatti - scrive il Sole 24 Ore - le province del Sud si trovano in coda alla classifica (che, va detto, nel caso degli anziani, è chiusa anche quest’anno da Lucca). In linea con le edizioni precedenti, poi, l’indagine per fasce di età fotografa performance medie, se non basse, delle grandi aree metropolitane. Che sono particolarmente negative quando si parla di benessere dei giovani: a eccezione di Bologna (14esimo posto) e Firenze (33esima), le grandi città italiane si posizionano tutte da metà classifica circa – con Milano, 45esima in forte ascesa rispetto al 2022 – in poi. Bari, Catania, Napoli, Palermo e Roma (98esima) registrano i punteggi peggiori".

Trend nazionali

Secondo quanto riportato dalla classifica, dalla serie storica emergono una serie di tendenze che raccontano il Paese. La situazione peggiore è quella che riguarda la prima fascia, quella dei bambini: i dati sottolineano come la tendenza sia quella di esser sempre meno in grado di prendersi cura dei residenti più piccoli. Il numero dei pediatri è in calo, con i professionisti attivi che sono scesi da 17.257 nel 2023 a 16.806 nel 2024, toccando una quota inferiore anche a quella del 2022; sostanzialmente stabili nel 2023, la competenza numerica (+1,5% sul 2022) o alfabetica (+0,2%) non adeguata. Sono in aumento i delitti a danno di minori, con un +0,8% delle denunce nel 2022 sul 2021.

Rispetto ai giovani, nonostante un miglioramento delle condizioni, questa generazione sembra rimanere bloccata e con scarsa iniziativa: da un lato cala la disoccupazione giovanile (-6,9% nel 2023) e diminuiscono anche i canoni d’affitto in rapporto al reddito (-12,2% nel 2024). Ma gli under 35 si sposano sempre meno (-3,1% nel 2023) e le imprese con titolari sotto i 35 anni nel 2024 sono diminuite del 3,2% rispetto al 2023. Calano anche, del 2,9%, gli esercizi commerciali legati al divertimento. E continua a salire l’età media al parto: 32,5 anni nel 2023.

Infine per la fascia over 50 si è riscontrato un aumento del consumo dei farmaci anti depressivi (+2,8%), salgono i geriatri (+1,5%), diminuiscono gli infermieri, calati di circa 10mila unità in un anno (-2,3% oggi rispetto al 2023).