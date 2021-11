Qualità della vita, Ravenna 29esima in Italia: è la migliore in Romagna

E' la provincia di Parma a conquistare la vetta della classifica, seguita sul podio da Trento e Bolzano, secondo il "Rapporto sulla Qualità della Vita in Italia 2021" di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunto alla 23esima edizione. In questa classifica Ravenna, con un punteggio di 762,86, si posiziona al 29esimo posto, preceduta da Venezia e seguita da Mantova, guadagnando ben 22 posizioni rispetto al 2020 quando si era piazzata 51esima. In Romagna è al top: la provincia di Forlì-Cesena, infatti, è in 37esima posizione, 8 posti sotto, mentre Rimini addirittura alla 61esima, con ben 32 posizioni di distacco.

Quest'anno la maglia nera va a Crotone, preceduta da Napoli e Foggia (che era ultima lo scorso anno). A metà classifica Roma, che scivola al 54esimo posto, seguita dalla prima provincia meridionale per qualità della vita che è Matera. Il rapporto registra quest'anno la scalata dei grandi centri urbani del Centro-Nord, con Bologna che era 27esima lo scorso anno e ora è quarta; Milano, che guadagna ben 40 posizioni (dalla 45esima alla quinta) e Firenze, da 31esima a sesta. "Nella fase di uscita dall'emergenza pandemica, sono le grandi aree urbane del Centro-Nord che hanno mostrato la maggiore resilienza", sottolinea il coordinatore della ricerca Alessandro Polli, del dipartimento di Scienze sociali e economiche della Sapienza.

La qualità della vita viene definita "buona" o "accettabile" in 63 province su 107: lo scorso anno erano 60 su 107. Tradotto in termini di popolazione, 22.255.000 residenti (pari al 37,4% della popolazione italiana) vivono in territori contraddistinti da una qualità della vita scarsa o insufficiente, contro i 25.649.000 residenti della passata edizione, pari al 42,5% della popolazione.