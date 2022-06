Ravenna al top per spettacoli e concerti. Ma nella città dei mosaici le mostre sono il 'tallone d'achille'

Ravenna si piazza in 'top 20' nella classifica sul tempo libero in Italia stilata da Il Sole 24 Ore. Il quotidiano economico ha fotografato il benessere degli italiani nelle 107 province italiane attraverso 12 indicatori che rilevano l'attrattività turistica, alcuni servizi per lo svago e l'offerta culturare. I risultati sono lusinghieri per la Romagna, in particolar modo per Rimini che conquista il gradino più alto del podio, seguita da Firenze e Venezia.

Ravenna invece guadagna il 19esimo posto, dietro a Rimini e anche a Forlì-Cesena (12esima). Entrando nel dettaglio, la città dei mosaici è al top nella categoria 'spettacoli' (quarta posizione, con Rimini seconda e Forlì-Cesena 24esima) e 'concerti' (sesta posizione, con Forlì-Cesena 11esima e Rimini 27esima). Bene anche le categorie 'densità turistica' (12esima, con Rimini prima e Forlì-Cesena 21esima), 'teatro' (19esima, con Rimini sesta e Forlì-Cesena 13esima) e 'permanenza media nelle strutture' (22esima, con Rimini 20esima e Forlì-Cesena 11esima).

Buona posizione anche per quanto riguarda la presenza di 'ristoranti e bar' (27esima posizione, con Rimini ottava e Forlì-Cesena 31esima), di 'cinema' (31esima, con Forlì-Cesena nona e Rimini decima) e di 'eventi sportivi' (39esima, con Rimini 31esima e Forlì-Cesena 34esima). 60esimo posto, metà classifica circa, per 'ricettività e natura', ossia il numero di agriturismi. Per quanto riguarda la presenza di 'librerie', Ravenna si piazza solo 67esima (con Rimini quarta e Forlì-Cesena 15esima), ma la categoria in cui fa peggio è quella relativa a 'mostre ed esposizioni' (e per una città d'arte soprannominata 'città dei mosaici' non è una bella cosa): qui si piazza appena 75esima, mentre Rimini è 19esima e Forlì-Cesena 23esima.