Giovani sportivi ma 'poco imprenditori', bene gli asili ma poca assistenza agli anziani: la classifica sulla qualità della vita

Ravenna "scivola" leggermente rispetto allo scorso anno, ma resta sul podio e continua a essere una città per giovani. Il Sole 24 ore ha pubblicato l'annuale classifica sulla qualità della vita declinata per i tre target generazionali: bambini, giovani e anziani. Se nel 2021 Ravenna era al top per quanto riguarda i giovani (davanti a Ferrara e Forlì-Cesena), nel 2022 scende al terzo posto dietro a Piacenza e Ferrara, in un podio tutto emiliano-romagnolo.

Le classifiche sono state aggiornate per raccontare come è cambiata la mappa del benessere in base alle "risposte" dei territori alle esigenze specifiche di tre target generazionali. Gli indicatori sono stati selezionati per evidenziare particolari aspetti che influenzano la qualità della loro vita: la capacità delle istituzioni di mettere in campo servizi efficienti - anche nei confronti dei più fragili - le relative condizioni di vita e le aspettative dei più giovani. Ad ogni parametro è stato poi assegnato un punteggio per ciascuna provincia da 0-1000. E la classifica finale è il risultato della media dei punteggi conseguiti.

Giovani sportivi ma poco "imprenditori"

Ravenna si è meritata il terzo posto nella qualità di vita dei giovani grazie a vari indicatori: il saldo migratorio totale (dfferenza tra il numero degli iscritti e il numero dei cancellati dai registri anagrafici per trasferimento di residenza), con la nostra provincia in sesta posizione; ma anche la presenza di aree sportive (quarta posizione), di amministratori comunali under 40 (21esima), per il gap negli affitti tra centro e periferia (sesta), età media della madre al parto (31esima), per la presenza di bar e discoteche (38esima) e per il tasso di disoccupazione giovanile (30esima). Molto male, invece, l'imprenditorialità giovanile, con Ravenna terzultima in classifica prima di Pesaro-Urbino e la vicina Forlì. Male anche i canoni di locazione (85esima)

Bambini: bene gli asili, male pediatri e delitti sui minori

La nostra città perde posizioni anche per quanto riguarda la qualità di vita dei bambini: se l'anno scorso eravano all'ottavo posto, nel 2022 siamo al 22esimo. Ma Ravenna resta la migliore in Romagna per la vita dei più piccoli: la provincia di Rimini è in fondo in 100esima posizione, mentre la vicina Forlì-Cesena è appena alla 74esima.

In particolare pesa in negativo il numero di pediatri (79esima posizione), il numero di delitti denunciati a danno di minori (98esima su 107) e il numero medio di studenti per classe nelle scuole pubbliche: in questo Ravenna è ultima in Italia, con classi decisamente troppo affollate. Bene invece i posti autorizzati negli asili nido (seconda posizione), il verde attrezzato (15esima), la presenza di mense scolastiche e di bambini che praticano sport agonistico (27esima in entrambe) il livello di accessibilità delle scuole (31esima)

Anziani: molti orti, troppi farmaci e pochissima assistenza domiciliare

Ravenna si guadagna la 'top 30' per quanto riguarda la qualità della vita degli anziani, piazzandosi in 27esima posizione (prima in Romagna anche in questa categoria, con Forlì-Cesena 34esima e Rimini 60esima). Ottima la presenza di orti urbani (terza posizione) e il trasporto di anziani e disabili (13esima), buona la speranza di vita a 65 anni (22esima) e il numero di infermieri (29esima) e medici specialisti (38esima).

Metà classifica per quanto riguarda le biblioteche (61esima posizione). Male gli indici di dipendenza degli anziani e il numero di geriatri (72esima in entrambe), il consumo di farmaci per malattie croniche (76esima) e per depressione (94esima), gli esposti per inquinamento acustico (99esima) e l'assistenza domiciliare (104esima: Ravenna in Italia fa meglio solo di Biella, Crotone e Vibo Valentia).