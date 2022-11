Cervia in lutto per la morte di Claudio Lunedei, salvò e rilanciò le saline: "Una vita al servizio della sua comunità"

Grande lutto a Cervia per la morte di Claudio Lunedei, storico segretario della Fapa-Confartigianato, consigliere comunale del Partito Repubblicano, presidente dell'Azienda di soggiorno e del Parco della Salina. Aveva 76 anni, se n'è andato dopo una brutta malattia. L'uomo era molto noto e apprezzato in città.

"Conoscevo Claudio fin da quando eravamo ragazzi, entrambi impegnati in politica su fronti diversi, ma che non ci hanno impedito, nel tempo, di stringere un legame di profonda amicizia - lo ricorda il sindaco Massimo Medri - Claudio è sempre stato un uomo che ha vissuto una vita piena di amore per la famiglia, di passione politica e di soddisfazioni lavorative. È stato per me un onore averlo collaboratore nella mia Giunta in qualità di Delegato ai trasporti e ha gestito sempre in modo ineccepibile i rapporti con le aziende di trasporto pubblico, spesso trovando soluzioni a problemi complessi. Claudio è rimasto operativo e al servizio di questa città fino all’ultimo giorno, si è impegnato fino in fondo e non ha voluto lasciare neanche nei momenti più difficili. Un uomo di profonde doti umane, politiche e di grande onestà intellettuale, una figura di riferimento per tante persone e tanti cittadini, attento alle problematiche della nostra Cervia, molto amato nella città, che lo ha sempre ricambiato con stima e affetto. Un grande uomo del dialogo e della mediazione, oggi doti alquanto rare. Il nostro Comune è in lutto, e tutti noi ci stringiamo alla sua famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze, consapevoli dell’enorme perdita subita. Forza Bologna. Grazie di tutto Claudio".

"Una grande tristezza la notizia della scomparsa dell'amico Claudio Lunedei; abbiamo lavorato insieme per 5 anni, una persona davvero competente, seria, intelligente ed appassionata. Voleva molto bene alla nostra città - aggiunge l'ex sindaco Luca Coffari - Si è impegnato molto per la nascita della società Parco della Salina che come presidente ha contribuito a salvare e rilanciare. Aveva forti valori mazziniani ed è stato per tanti anni consigliere comunale e segretario per il Pri. Ciao Claudio, che la terra ti sia lieve. Un abbraccio e sentite condoglianze alla famiglia".

"Una vita al servizio della sua comunità e dei suoi valori sempre portati avanti con intelligenza, rispetto e onestà - il cordoglio del sindaco di Ravenna Michele de Pascale - Alla sua famiglia e ai tanti amici, di cui mi fregio di far parte, vanno le mie più sincere e affettuose condoglianze".