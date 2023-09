'Cleangreenday', studenti e cittadini fanno squadra per ripulire la pineta

Nel periodo compreso tra il 14 e il 21 settembre una serie di eventi curati dalla Fondazione ITS TEC prenderà vita a Ravenna. Questi vogliono essere un'occasione offerta alla comunità per conoscere i corsi di formazione offerti dalla Fondazione che hanno sede nella città di Ravenna e le tematiche ad essi collegate.

Venerdì 15 settembre "Cleangreenday," organizzato in collaborazione con Art-Er ed Hera green sarà un evento incentrato sull'economia circolare. Alle ore 14:30, gli studenti si uniranno ai cittadini che vogliono realizzare una pulizia collettiva di alcuni tratti della lunga pineta litoranea. Un gesto concreto per dimostrare la responsabilità ambientale e l'importanza dell'azione di squadra al quale seguirà alle ore 18:00 la presentazione di casi studio di economia circolare. Gli studenti e le aziende coinvolte condivideranno come pratiche aziendali innovative possano contribuire a ridurre gli sprechi e a promuovere il riutilizzo delle risorse. La giornata terminerà con un aperitivo informale, promuovendo il dialogo e la condivisione di idee.

I percorsi ITS oggetto del presente avviso di ammissione rientrano nella potenziale offerta dei percorsi biennali che le Fondazioni ITS con sede in Emilia-Romagna potranno avviare nell’A.f. 2023/2024 approvata con Delibera di Giunta regionale n. 1215/2023. I percorsi ITS potranno essere finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a valere sulle risorse del PNRR o Fondi ministeriali o dalla Regione Emilia-Romagna con le risorse del PR FSE+.