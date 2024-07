Cna, inaugurata la mostra "Specchio delle mie brame - La seduzione dell'autoritratto"

È stata inaugurata venerdì 19 luglio, alle ore 18.30, a i Magazzini del Sale di Cervia, la mostra “Specchio delle mie brame – La seduzione dell’autoritratto”, organizzata e promossa dalla Cna di Ravenna e curata dal prof. Claudio Spadoni. Sono intervenuti il Sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, l’Assessore alla Cultura del Comune di Cervia, Federica Bosi, il Presidente e il Direttore della CNA di Ravenna, Matteo Leoni e Massimo Mazzavillani, e il prof. Claudio Spadoni.

Il Direttore della CNA Territoriale di Ravenna, Massimo Mazzavillani ha introdotto e moderato gli interventi esprimendo grande soddisfazione per le tante persone presenti all’inaugurazione e ringraziando il Comune di Cervia per aver accolto con entusiasmo, ancora una volta, questa importante iniziativa e il prof. Spadoni per la sua preziosa collaborazione che ha portato, ancora una volta, una proposta di altissima qualità artistica.

Mazzavillani ha poi passato la parola a Mattia Missiroli, Sindaco di Cervia, che ha ringraziato la CNA per il contributo che ogni anno fornisce alla crescita della città di Cervia: “la nostra città ospita un turismo prettamente balneare, ma la nostra intenzione è quella di diversificare l’offerta turistica per offrire a tutti delle vere e proprie esperienze e la cultura di incastona perfettamente, come un gioiello, in questo tipo di offerta turistica. In questo caso, per di più, vediamo la perfetta unione tra un contenitore di pregio per la nostra città – i Magazzini del Sale – a un contenuto di altissimo livello. È il primo anno che rappresento la città di Cervia in questo momento così importante e lo faccio con grande orgoglio”.

Matteo Leoni, Presidente della CNA Territoriale di Ravenna, si è detto ancora una volta molto emozionato a inaugurare l’annuale mostra che rappresenta il connubio tra creatività e artigianato. “Questo è un appuntamento fisso a cui non intendiamo rinunciare, perché mette in luce il profondo legame che c’è tra arte e artigianato. C’è, inoltre, un grande motore economico che si muove intorno a questi eventi e che dimostra il nostro impegno sul territorio: siamo molto fieri del contributo fattivo, diretto e indiretto, che con questa mostra diamo al tessuto economico e sociale della città e, con essa, di tutta la provincia”.

È, in seguito, intervenuta Federica Bosi, Assessore alla cultura del Comune di Cervia: “i Magazzini del Sale rappresentano la storia e una parte dell’identità della città di Cervia, per questo sono la cornice perfetta per un’esposizione di così grande valore e con un tema così particolare come quello dell’autoritratto. Questa iniziativa si inserisce perfettamente nel percorso di crescita che intendiamo intraprendere con la progettazione e programmazione culturale per intercettare flussi di turisti che normalmente non passano da Cervia, che grazie a iniziative come questa possono, invece, conoscerla e apprezzarla anche per la sua storia e per la sua cultura”.

“Ringrazio tutti i prestatori, gli artisti, i galleristi, i musei – ha sottolineato Massimo Mazzavillani - e tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questa mostra perché ci hanno permesso di generare una proposta dall’altissimo valore artistico. Questa mostra è possibile grazie al sostegno del Comune di Cervia e di tutti gli sponsor che da anni credono in questo progetto e grazie al quale siamo in grado di offrire gratuitamente questa esperienza. La mostra è, infatti, un regalo, un’offerta che CNA fa a tutti i cittadini e i turisti di Cervia”.

Infine, il prof. Claudio Spadoni ha brevemente presentato la mostra di quest’anno: “la mostra “Specchio delle mie brame” prende in esame l’autoritratto attraverso 120 anni di storia, dalla prima opera esposta, l’autoritratto di Antonio Mancini che si toglie il cappello come a dare il benvenuto ai visitatori, fino alle opere più recenti, realizzate appositamente per questa mostra. Nato come genere artistico nel Rinascimento, l’autoritratto si sviluppa in quel contesto storico che vede l’artista evolvere dalla condizione di artigiano a quella di operatore intellettuale. Il percorso espositivo è un viaggio nella rappresentazione di sé stessi, da quella realistica della propria immagine fino alla rappresentazione concettuale di alcuni specifici caratteri identitari. È organizzato in quattro sezioni: Realismi e premonizioni comprende una serie di protagonisti della pittura italiana del secolo scorso – tra gli altri, Mancini, Sironi, Balla, Notte, Mascellani, Corsi, Menzio, Guttuso e Manai - che praticano l'autoritratto in modo mimetico, ovvero rappresentandosi in modo realistico; nella sezione Il mito personale troviamo artisti quasi ossessionati dalla rappresentazione di sé stessi, come Moreni, Beuys, Zavattini, Abramovic; in Lo specchio e la scena in primo piano troviamo lo specchio, diversamente rappresentato da alcuni artisti come Giosetta Fioroni o Michelangelo Pistoletto, lavori che ogni volta si caricano delle presenze dell'osservatore che “entra” per così dire nell'opera; l’ultima sezione, Narciso. Oltre lo specchio, metafore e metonimie riporta il mito di Narciso, in tutte le sue implicazioni, attraverso le metafore e le metonimie di linguaggi che dalla pittura agli oggetti rappresentano una gamma di soluzioni creative che sono specchio di un'attualità quanto mai multiforme, qui troviamo artisti come Luigi Ontani, Filippo Farneti, Nicola Samorì e molti altri.

Tutte le opere esposte sono pubblicate in un catalogo con testi istituzionali e un saggio del curatore.