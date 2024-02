Cna, parte il corso biennale per diventare estetista

Dopo la positiva conclusione, in questi giorni, del corso di qualifica ufficiale per acconciatori, il prossimo 12 febbraio partirà il nuovo corso biennale di 1800 ore di qualifica per estetista presso la Scuola del Benessere della CNA di Ravenna. Il percorso di formazione è rivolto a adulti e giovani che abbiano assolto al diritto dovere di istruzione e formazione; non sono richieste competenze pregresse.

Si tratta di un percorso di formazione professionale e personale esclusivo, che unisce la presenza di materie tradizionali a materie più innovative. Come è noto, per lavorare professionalmente nel settore dell’estetica è richiesta, per legge, la giusta qualifica.

“L'obiettivo del nostro corso di qualifica di estetista – dichiara Vilma Capriotti, Presidente del mestiere dell’Estetica in CNA Ravenna - è proprio quello di preparare tutti i partecipanti nel migliore dei modi per conseguire la qualifica ufficiale riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna e valida in tutta l'Unione Europea. In questo ambito facciamo della serietà e della professionalità elementi fondamentali di lavoro e formazione, preparando persone che, alla fine del corso, siano in grado di garantire qualità, affidabilità, sicurezza e valore aggiunto ai servizi alla persona”.