Aveva un etto di cocaina in auto: 28enne finisce in carcere

Un etto di eroina pura è costato le manette a un 28enne tunisino che è stato arrestato, nel pomeriggio di domenica, dalla Guardia di Finanza. Il 28enne, al volante di un'auto, era stato fermato a Rimini da una pattuglia delle Fiamme Gialle impegnate in un normale controllo stradale. Al momento di identificare il guidatore i militari hanno notato subito l'involucro sospetto che fuoriusciva dal bracciolo del veicolo e, dagli accertamenti, è emerso che si trattava di stupefacente. Ammanettato e portato in caserma, nella mattinata di lunedì il 28enne è stato processato per direttissima. Nella circostanza, l'uomo avrebbe sostenuto di essere sposato e di risiedere a Ravenna, ma alle domande del giudice non avrebbe saputo fornire l'indirizzo di casa e il cognome della presunta moglie. Allo stesso tempo il 28enne avrebbe ribadito di non essere uno spacciatore e che, per vivere, riceve regolarmente del denaro dalla Tunisia. L'arresto è stato quindi convalidato, col giudice che ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.