Cocaina e migliaia di euro in contanti in casa: arrestato ex insegnante di religione

Cocaina in casa dell'ex insegnante di religione. Qualche giorno fa la Guardia di Finanza è intervenuta nell'abitazione di un uomo, ex insegnante di religione, a Mezzano. All'interno della casa, le Fiamme Gialle hanno trovato oltre 50 grammi di cocaina e circa 9000 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. L'uomo è stato quindi arrestato. La notizia è riportata sui quotidiani locali in edicola mercoledì.