Nascondeva la 'coca' in un doppiofondo nell'auto e la consegnava nei bar: arrestato

Ha pensato di nascondere la droga in una sorta di "doppiofondo" della sua auto, ma è stato scoperto. I militari della Guardia di Finanza di Cervia giovedì scorso, durante il pattugliamento della frazione di Pisignano di Cervia, hanno arrestato un 25enne albanese sorpreso ad armeggiare all’interno di un'auto dove era nascosto un ingente carico di droga, pari a oltre 3,3 chilogrammi di cocaina, destinato con tutta probabilità a rifornire la provincia ravennate.

Il servizio delle Fiamme Gialle cervesi ha preso spunto da alcune segnalazioni pervenute dai cittadini del forese che avevano notato, nei pressi delle campagne di Pisignano, un anomalo e frequente andirivieni di persone non residenti in zona. In particolare, dopo una serie di appostamenti nascosti, l’attenzione dei finanzieri si è focalizzata su un'auto risultata intestata a una donna italiana, ma di fatto utilizzata da un cittadino di origine albanese residente in zona, lavoratore stagionale e incensurato. Quest’ultimo era stato infatti notato mentre transitava ripetute volte, senza apparente motivo, in aperta campagna, a diverse ore del giorno, per poi intrattenere rapidi incontri con altre persone in prossimità dei bar della zona.

Le intuizioni dei finanzieri - che ipotizzavano in questi anomali movimenti una modalità di ritiro e spaccio di stupefacente - hanno trovato conferma nella giornata di giovedì scorso quando, appostati nei pressi dell’abitazione del giovane, hanno notato il 25enne che, dopo essersi assicurato di essere al riparo da sguardi indiscreti, è uscito dall'auto e ha iniziato ad armeggiare in prossimità dei sedili posteriori del veicolo. L’immediato intervento dei militari ha permesso di cogliere il 25enne sul fatto e di recuperare, nell’immediatezza, l’ingente carico di cocaina, suddiviso in 3 panetti da oltre un chilogrammo ciascuno, che erano stati occultati al di sotto del pianale di seduta posteriore dell’auto, in un vano di carico appositamente realizzato in modo da sfuggire ai controlli.

La perquisizione dell’abitazione del sospettato, con l’ausilio delle unità cinofile antidroga, ha permesso di recuperare ulteriore materiale probatorio in merito all'attività di spaccio, nonché contanti per circa 1.100 euro, ritenuti dagli investigatori provento dell’illecita attività, dal momento che l’albanese risulta lavorare esclusivamente nella stagione estiva in alcune strutture balneari della riviera cervese.

Al termine delle operazioni, il giovane è stato tratto in arresto e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica, condotto in carcere a Ravenna. Il blitz testimonia la professionalità e la tenacia dei finanzieri della Tenenza di Cervia nella prevenzione e repressione dei traffici illeciti, attraverso un continuo interscambio informativo con la cittadinanza attiva e il costante monitoraggio del territorio, svolto sia in città che nel forese.