"Codice rosso": un convegno sulla violenza di genere organizzato dal Lions Club Russi

Venerdì 3 marzo 2023, alle ore 20.45, presso la Biblioteca comunale di Russi (via Godo Vecchia n. 10) si terrà un convegno sulla violenza di genere aperto a tutta la cittadinanza dal titolo "Codice rosso: aspetti positivi, applicazioni pratiche, miglioramenti". Durante l'evento, organizzato dal Lions Club Russi con il patrocinio del Comune, interverranno l'avvocato Patrizia Lanigra, il Maresciallo Francesco Camastra (Comandante della stazione Carabinieri di Russi), il Dott. Corrado Schiaretti (Magistrato Coordinatore Sez. GIP/GUP Tribunale di Ravenna), l' Avvocato Nicola Montefiori e l' Ing. Franco Casadio (Presidente Lions Club Russi).



Per Codice rosso si intende la riforma emanata con legge 69 del 2019, in vigore dal 9 agosto dello stesso anno, intitolata «Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere». La normativa interviene principalmente in tre direzioni: introduce nuovi reati, inasprisce le sanzioni per quelli esistenti e disegna una procedura su misura per tutelare meglio e prima chi viva situazioni a rischio.

Sarà un'occasione di dibattito e confronto per illustrare gli aspetti innovativi del Codice e le relative applicazioni.