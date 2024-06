Gli ex traslochisti Cofari: "I conti non tornavano da tempo. Le nostre quote? Non le rivedremo mai più"

Hanno comprensibilmente destato scalpore in città le notizie riguardante Cofari, la storica Cooperativa Facchini Riuniti delle Bassette che a fine aprile ha cessato l'attività dei traslochi, dopo aver ceduto invece il ramo facchinaggio a una società del bergamasco, la Elle Emme spa. I traslochi sono ufficialmente cessati il 30 aprile, ma la notizia è stata diffusa da Legacoop - tramite una nota - solo giovedì 27 giugno, quasi due mesi dopo e nello stesso giorno in cui a Ravenna i rumor avevano ormai preso piega, in seguito a un post pubblicato sui social da una ex consigliera comunale.

Eppure parliamo di una delle realtà più importanti di Ravenna, fondata nel 1974 dall'’unione di gruppi di facchini dell’area ravennate provenienti da Labor, Borgo San Rocco e CFA. Un'entità che ha scritto la storia nel settore della movimentazione delle merci e della logistica integrata, ampliando poi le proprie attività fino ad arrivare - dopo le fusioni con CFR e Facchini Ravenna negli anni '80 - a essere per lungo tempo una delle cooperative leader del settore. Una cooperativa il cui valore della produzione, appena sei anni fa, era di oltre 16 milioni di euro, ridottosi nel giro di pochi anni dell'84%, facendo lievitare il rapporto tra patrimonio netto e indebitamento finanziario.

Se i lavoratori del ramo facchinaggio, un centinaio di persone, sono stati assunti a parità di condizioni dalla Elle Emme, i traslochisti - 10/15 persone circa -, dal momento che il ramo è stato completamente dismesso, hanno dovuto trovare un'altra occupazione. Alcuni di loro hanno deciso di entrare in Elle Emme, cambiando però completamente mansione dal momento che la nuova società non si occupa di traslochi; altri hanno trovato lavoro in altre società, altri ancora dopo il licenziamento collettivo stanno percependo la Naspi (l'indennità di disoccupazione) in attesa della pensione.

Un ex traslochista: "Ci hanno detto di considerare perse le quote societarie"

Antonio (nome di fantasia per tutelarne la privacy) è entrato in Cofari nel 2015 come traslochista e, dopo il licenziamento a fine aprile, ha deciso di passare alla Elle Emme lavorando come facchino al porto. "Era il male minore, però faccio un lavoro che non mi piace e non è il mio - racconta - Inizialmente ci avevano prospettato che avrebbero acquistato anche il ramo dei traslochi, ma poi non è andata così. Se lo avessimo saputo prima, ci saremmo mossi cercando un altro lavoro. Invece a marzo Legacoop ci ha chiamati per dirci che ad aprile, un mese dopo, avremmo cessato di lavorare. Le voci c'erano, ma nessuno ci aveva mai confermato nulla, la presidenza in Cofari era inesistente. Ci hanno anche offerto il loro aiuto se avessimo voluto mettere in piedi una nuova cooperativa, ma non è facile. Per cui io e un altro collega abbiamo preferito passare alla nuova società".

Anche Antonio, come tanti altri soci, ha ormai rinunciato all'idea di vedersi restituita la quota societaria: "La stessa Legacoop, durante l'incontro di marzo, a noi traslochisti ha detto che dovevamo ormai considerarla persa. E come noi anche i lavoratori del porto, si sono salvati solo quelli che sono usciti prima del 2021. Ci hanno spiegato di questa multa da 4 milioni di euro fatta dell'Inps perché la Cofari, durante lo stato di crisi - che consisteva nel decurtare 6 ore al mese a ogni lavoratore e a pagare tredicesima e quattordicesima solo al 30%, oltre ad altre misure -, non avrebbe pagato i contributi per queste ore decurtate. Eppure abbiamo chiuso con una valanga di lavoro nel settore traslochi, avevamo già tanti appuntamenti fissati e che non sono stati mai realizzati, perché la chiusura definitiva è stata rimandata più volte".

Disoccupato dopo quasi 40 anni in Cofari: "I conti non tornavano da tempo. La quota l'ho persa, il Tfr? Chissà"

Gianni (nome di fantasia) ha trascorso praticamente tutta la sua vita lavorativa in Cofari, essendoci entrato negli anni '80. Come Antonio ha sempre lavorato come traslochista, per cui fa parte del ramo non acquisito da Elle Emme. A fine aprile, quindi, si è ritrovato senza lavoro dopo quasi 40 anni. "La cooperativa non andava bene da anni, lo sapevano tutti - racconta - Abbiamo fatto tanti sacrifici che pensavamo sarebbero serviti alla causa, a sopravvivere: lasciavamo in azienda sei ore al mese di lavoro, prendevamo solo il 30% della tredicesima e della quattordicesima che ci spettavano, la cooperativa non pagava la malattia. Eppure non è servito a nulla, avrei dovuto andarmene prima. Ma io alla Cofari ci tenevo davvero: quando sono arrivato c'era solo un capannone, credevamo nella crescita e così è stato per un po' di anni. È cambiato il mondo del lavoro ma è cambiato proprio il mondo cooperativo: per quanto riguarda cooperative così grosse, se non c'è un controllo dei numeri e dei bilanci fatto bene le cose non vanno avanti. E in questo caso penso che bisognasse controllare meglio i conti".

L'ex lavoratore, tutt'ora socio come centinaia di altre persone, sta ancora aspettando di ricevere dei soldi: "La quota sociale che dovremmo avere, di 9.600 euro, la diamo già per persa. Dobbiamo ancora avere il Tfr (il trattamento di fine rapporto, ndr), ma il Tribunale ha bloccato tutto al momento, per cui non sappiamo ancora se lo riceveremo. Dopo la multa sono stati tantissimi i soci che se ne sono andati, e lì la macchina è crollata definitivamente. Quello che non ci è piaciuto è anche la scarsa comunicazione: fino a due giorni fa nessuno sapeva nulla, volevano mantenere il silenzio. Addirittura ci hanno bloccato un comunicato stampa di ringraziamento ai vecchi clienti, visto che ci chiamavano ancora per realizzare dei traslochi volevamo avvisarli in maniera non polemica e ringraziarli per il lavoro fatto negli anni. Ci hanno detto che potevano parlare solo il nostro presidente (Marco Costantini, con il quale come RavennaToday abbiamo provato a parlare ricevendo risposta negativa, ndr) o la lega delle cooperative. Ma loro non hanno parlato, fino a quando la notizia ormai si era diffusa. Mi avevano anche invitato per le celebrazioni dei 50 anni, un mese prima della chiusura, quando sapevamo già tutto: mi sono rifiutato di partecipare, che senso aveva festeggiare una realtà che era già in dirittura d'arrivo?".

