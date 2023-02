Coldiretti piange la scomparsa di Maria Rosa Bertoni: "Una vita spesa per le donne e per gli altri"

Coldiretti Ravenna accoglie con profonda tristezza la notizia della scomparsa a 82 anni della faentina Maria Rosa Bertoni, a lungo anima e colonna del Movimento femminile, oggi Donne Impresa, nato in seno a Coldiretti e del quale fu per molti anni responsabile nazionale. La sua azione, prima nelle ‘Giovani Rurali’ poi all’interno del Movimento stesso, fu sempre ispirata dalla dottrina sociale della Chiesa e da quel motto, “parità nella diversità dei ruoli”, che spesso ripeteva nelle assemblee che presidiava davanti alle amiche colleghe. Il funerale è in programma domani, alle ore 15, alla chiesa di Ronco, suo paese d’origine.

"La sua voce stentorea - ricordano i membri del Consiglio provinciale di Coldiretti Ravenna - si faceva sentire anche negli anni '70, quando era accesa la discussione sulla riforma del Diritto di famiglia e senza remore teneva alta la bandiera delle donne impegnate in agricoltura. Negli anni successivi assunse importanti incarichi in Coldiretti, prima a livello regionale e poi nazionale, passando il testimone di Responsabile del Movimento femminile provinciale all’amica e collega Ornella Rivalta, con la quale condivise tante battaglie a favore delle Giovani Famiglie e per le pari opportunità tra uomo e donna in famiglia".