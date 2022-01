Il Collettivo Autonomo Ravennate: "Sull'ex Ostello di Dante il sindaco ci deve ascoltare"

Il Collettivo Autonomo Ravennate richiede urgentemente un incontro con il sindaco di Ravenna Michele de Pascale e con la Giunta comunale. Il 27 novembre 2021 si è tenuto presso ex Ostello di Dante in via Nicolodi 12, un presidio militante per riaffermare a gran voce l'acquisizione in autogestione della struttura citata. "Dopo tale evento è stato richiesto dal Collettivo un incontro con il sindaco Michele de Pascale e la giunta comunale di Ravenna - si legge in una nota -. Ad oggi, 5 gennaio , non abbiamo avuto nessuna risposta".

La finalità di questo incontro è quella di confrontarsi e trovare una soluzione al degrado della struttura e realizzare un progetto sociale.