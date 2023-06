Frane e dissesti a Brisighella e Casola Valsenio, la collina faentina aggrappata al bel tempo

Resta fortemente attenzionata la situazione meteorologica nelle colline faentine, perchè precario è lo stato della viabilità delle zone, anche in considerazione degli eventi franosi che hanno purtroppo interessato i collegamenti. A Brisighella infatti sono circa 40 le strade che sono state oggetto di una nuova ordinanza recante limitazioni di percorribilità firmata venerdì dal sindaco Massimiliano Pederzoli. Oltre 200 le frane registrate dall'inizio del mese di maggio, con danni per decine di milioni di euro. La situazione più "eclatante - come affermato dal primo cittadino - resta quella della provinciale verso San Cassiano", dove si conta di riaprire la strada a senso unico alternato tra una decina di giorni una volta terminata l'installazione di reti para massi. "Nel nostro comune abbiamo 300 chilometri di viabilità, il doppio dei chilometri di fossi. Si tratta di danni ingentissimi a cui fare fronte". Alcuni tratti stradali chiaramente sono stati puliti e resi parzialmente transitabili con alcune prescrizioni e con le dovute cautele, altri tratti tuttavia versano in condizione di totale inagibilità o di percorribilità limitata, anche a seconda delle condizioni e delle allerte meteo. Identica la situazione viaria a Casola Valsenio. Diversi sono i semafori che regolano sensi unici alternati da Riolo Terme. Le frane inoltre hanno provocato danni ingenti nelle provinciali che portano verso la valle del Senio e del Sintria, nonchè quella che porta verso la valle del Santerno. A inizio mese è stato riaperto il tratto della Sp 306 che collega Casola con Palazzuolo, solo nella fascia oraria 6-20, solo ai residenti e solo con condizioni meteo favorevoli. Nei giorni scorsi infatti le piogge intermittenti hanno comportato la chiusura totale della strada, come da prescrizioni della Provincia. Gli amministratori casolani si dicono fortemente preoccupati anche per il tessuto economico del territorio. La grande vocazione agricola e i numerosi allevamenti necessitano infatti di collegamenti che consentano il transito di mezzi pesanti. "Per le aziende che non sono state colpite direttamente - spiega il sindaco Giorgio Sagrini -, c'è il rischio di danni indiretti legati al mancato conferimento dei prodotti ortofrutticoli".

Le strade interessate nel territorio brisighellese oggetto di limitazioni, obblighi o divieti

Limite 35 quintali: via Baccagnano, via Boesimo, via Campiume, via Chiesa di Rontana, via Fontana Moneta, via Fornazzano, via Loiano, via Monte Romano, via Monte Visano, via Paglia, via Monte Mauro, via Rontana, via Ronzano e via Valcasale, via Via Aurora (dopo il sottopasso ferroviario), via Bicocca (dal km 0 +100 fino a bivio via Paglia), via Cò di Sasso, via Purocielo (dal bivio con la Sp 302 fino a km. 2+400), via Rio Chiè (Tratto da SP 302 fino a Torre del Marino), via Ginepri e via Valloni (percorrere a passo d’uomo), via Scampelluccio (Tratto da Sp 302 fino a Torre del Marino), via Siepi, via Torre del Marino (senza deroghe), via Torre Mironi (accesso con mezzi idonei), via Tura (Da km. 0+700 al termine della strada), via Valnera, via Valpiana (Da km. 0+100).

Limite 70 quintali: via Molino Boldrini.

Strada interrotta: via Banicelli (km. 0+500 dal bivio con la Sp82 Villa Vezzano - Tebano), via Cà di Malanca (dal bivio con via Purocielo fino al termine della strada), via Cò di Sasso (a km. 0+500 da bivio Via Monte Mauro), via Corneto (a km. 0+200 dopo bivio con SP 302), via Purocielo (dopo km. 2+400), via San Giorgio in Ceparano (per cedimento strada di accesso al ponte a 50 metri dal bivio con la Provinciale 16 lato Marzeno / Scavignano), via Scampelluccio (al km. 2+600 Casa Bruciata), via Siepi (da km. 2+200 “Ronco di Zanfino” fino a confine Comune di Modigliana), via Valnera (Strada interrotta al km. 2+100), via Valpiana (fino a km. 2+100 bivio Via Capanne).

Divieto di transito ad esclusione di residenti e mezzi di emergenza: via Ca de Belli, via Castelnuovo, via Ebola, via Falfareto, via Monte Colombo, via Monte Paolo, via Rio Chiè (da bivio Torre del Marino fino a ponte su Rio Sintria)

Strada chiusa con esclusivo passaggio pedonale solo residenti: vicolo Casette.