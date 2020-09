Colonia felina di Punta Marina nel mirino: "Nuovi gravi episodi di vandalismo"

"Nuovi gravi episodi di vandalismo" ai danni di una colonia felina di Punta Marina. A denunciarli è l'associazione Clama Ravenna: "Nei giorni 8, 13 e 29 agosto persone per cui il titolo di esseri umani è decisamente inadeguato hanno pensato di impiegare il proprio tempo distruggendo le postazioni dove gatti accuditi da una volontaria indipendente trovano cibo e riparo; sono state anche scaraventate in un fossato due cuccette, impossibili da recuperare".

"Le colonie seguite dalle volontarie e regolarmente censite vengono mantenute pulite dalle volontarie stesse ed offrono un riparo prezioso ai gatti liberi, spesso abbandonati da persone con lo stesso senso civico di chi vandalizza le oasi; senza questi piccoli rifugi molti gatti innocenti avrebbero trovato morte certa - viene spiegato -. Non è per noi comprensibile cosa spinga alcuni mostri ad infierire contro creature indifese, e non riusciremo mai a comprenderlo".

Nel frattempo, concludono da Clama Ravenna, "è stata sporta denuncia contro ignoti da parte della volontaria responsabile della colonia, e ci auguriamo che venga fatta giustizia. Invitiamo chi avesse qualsiasi informazioni utile alle indagini a contattare l’associazione al numero 349 6123736 in orario pomeridiano o via mail all’indirizzo: clama2010@libero.it".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto di repertorio