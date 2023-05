La colonna mobile della Protezione Civile farà base al campo sportivo di Castel Bolognese

Il Comune di Castel Bolognese ha disposto la sospensione di tutte le attività sportive presso il Campo sportivo Bolognini in via Fratelli Morelli fino a domenica. Le motivazioni sono legate allo stato di emergenza che ha colpito il territorio a causa delle esondazioni degli scorsi giorni. Infatti, presso il campo sportivo sarà ospitata la colonna mobile della Protezione Civile Regionale in cui operano squadre professionali dedicate alla gestione dell’emergenza, valutazione dell'agibilità e censimento danni. Lo stato di allerta non è ancora cessato, come riportato anche dall’allerta arancione per criticità idrauliche e fenomeni franosi emanata dall’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nella giornata di giovedì.

"Partita la colonna mobile della Regione Toscana mobilitata dal dipartimento nazionale su richiesta della Regione - dichiara il sindaco Luca Della Godenza - In coordinamento con ufficio tecnico e volontariato locale interverranno oggi e domani in ripristino edifici, viabilità e supporto alle famiglie. 11 squadre attive di Regione Toscana più 6 del volontariato regionale che partiranno a breve. A supporto di tutto questo attivi due autospurghi. Grazie alla Regione Toscana, alla Misericordia e a tutti i volontari e le volontarie".

SPECIALE EMERGENZA METEO

