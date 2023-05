La colonna mobile della Protezione Civile farà base al campo sportivo di Castel Bolognese

Il Comune di Castel Bolognese ha disposto la sospensione di tutte le attività sportive presso il Campo sportivo Bolognini in via Fratelli Morelli fino a domenica. Le motivazioni sono legate allo stato di emergenza che ha colpito il territorio a causa delle esondazioni degli scorsi giorni. Infatti, presso il campo sportivo sarà ospitata la colonna mobile della Protezione Civile Regionale in cui operano squadre professionali dedicate alla gestione dell’emergenza, valutazione dell'agibilità e censimento danni. Lo stato di allerta non è ancora cessato, come riportato anche dall’allerta arancione per criticità idrauliche e fenomeni franosi emanata dall’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nella giornata di giovedì.