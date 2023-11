Colpo da migliaia di euro in una sala slot: i ladri hanno spaccato il muro e aperto la cassaforte

Un furto da autentici "professionisti" del crimine è stato compiuto nella notte tra martedì e mercoledì nella sala slot "Lucky Ocean" in via Emilia Ponente a Faenza. Il colpo è stato scoperto però solo mercoledì mattina. Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un'operazione compiuta da una banda di esperti malviventi che sono riusciti a disattivare l'allarme, togliere la corrente elettrica ed escludere il sistema di videosorveglianza. Poi i ladri hanno letteralmente creato un varco nel muro per entrare nell'edificio. A quel punto si sono fiondati sulla cassaforte, l'hanno aperta e prelevato i soldi. In seguito avrebbero preso di mira anche alcune slot machine. Al momento si quantifica un bottino di diverse migliaia di euro ai quali si aggiungono anche gli ingenti danni fatti al locale. Già avviate le indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Faenza. La notizia è riportata dalle edizioni locali dei quotidiani in edicola giovedì.