Colte dal violento temporale sul Monte Cimone: soccorse due giovani escursioniste

Sono partite da Ravenna per fare una passeggiata al Monte Cimone ma sono state colte dal temporale. Lasciata la macchina al parcheggio del Cimoncino, le due si sono incamminate lungo il sentiero cai 445 e, giunte a quota 1400 metri, sono state sorprese da un violento temporale. Fortunatamente sono riuscite a raggiungere il bivacco Gran Mogol, dove hanno trovato riparo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta di due ragazze 21enni residenti una a Ravenna e una a Lugo. Molto impaurite e bagnate, intorno alle 17.10 hanno chiamato il 112 per chiedere aiuto. Il Comando di Compagnia di Pavullo ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone, che ha inviato sul posto la squadra in pronta partenza. I tecnici sono riusciti a raggiungere il bivacco con il mezzo fuoristrada. Le ragazze sono state caricate sul mezzo e portate al Cimoncino dove avevano la loro auto. Bagnate e stanche, ma in buone condizioni di salute, sono tornate a casa.