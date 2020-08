Dalle parole si passa velocemente ai fatti: nel caos spunta una lama, accoltellato un ragazzo a Marina di Ravenna

Dalle parole, per un apprezzamento ad una ragazza, si è passati velocemente ai fatti. Tra i contendenti è spuntato un coltello e un ragazzo di 20 anni italiano è stato colpito da un fendente pare al ventre. Il fatto, sul quale indagano gli agenti della Questura, è avvenuto sabato notte a Marina di Ravenna. Il giovane è stato ricoverato in ospedale, ma fortunatamente è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni: poteva andare decisamente peggio. A quanto si apprende la Polizia è sulle tracce dell'aggressore e dei giovani che avrebbero partecipato con ruoli diversi al fatto: il consiglio, per questi, è di presentarsi spontaneamente alla Polizia per raccontare la verità dei fatti e ammettere eventuali proprie responsabilità.

