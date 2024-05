Vendeva illegalmente coltelli al mercato: denunciato un uomo

Grazie alla costante presenza del Nucleo Volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna, presso l’ area del mercato cittadino, nella mattinata odierna il personale dell'Ufficio Polizia Commerciale e Tutela del Consumatore ha controllato il mercato settimanale di via Sighinolfi, appurando che un cinquantenne del Bangladesh, in regola sul territorio nazionale, era intento alla vendita di 13 coltelli con punta e lama affilata di varie specie e dimensioni. Da controlli è emerso che l’uomo era gravato da diversi precedenti penali ma con nulla in atto. Visti i presupposti di legge l’uomo è stato accompagnato presso il Comando di Polizia Locale di Ravenna per i rilievi foto-dattiloscopici e fotografici, come previsto dalla normativa vigente e denunciato. I coltelli sono stati sequestrati.

FOTO DI REPERTORIO