Coltiva la marijuana per spacciarla: la Polizia arresta un ragazzo

La Polizia di Stato ha arrestato un 19enne ravennate, per il reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri mattina gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Ravenna, all’esito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del consumo e smercio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un 19enne ravennate: i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato una modica quantità di marijuana.



Successivamente i poliziotti hanno eseguito un’ulteriore perquisizione locale, presso una seconda abitazione di cui il giovane aveva la disponibilità, dove hanno sequestrato sedici piante di marijuana, con altezza variabile da 60 a 100 cm., fra le quali diverse avevano già sviluppato le caratteristiche infiorescenze, oltre a materiale e strumentazione per la realizzazione di una serra completa di impianto di irrigazione.



Questa mattina il Giudice Unico di Primo Grado del Tribunale di Ravenna, dopo la convalida dell’arresto, attesa l’assenza di precedenti penali da parte dell’indagato, ha concesso i termini a difesa per la richiesta di messa alla prova.