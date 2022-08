Colto da un malore sulla nave da crociera appena uscita dal porto: soccorso dalla Guardia Costiera

Colto da un malore sulla nave da crociera e portato in salvo. Nella serata di domenica la Guardia Costiera di Ravenna ha coordinato un’operazione di soccorso ed evacuazione medica di un passeggero 65enne, colto da improvviso malore, a bordo di una nave da crociera uscita poco prima dal porto ravennate e diretta in Slovenia. La sala operativa della Guardia Costiera, allertata da una prima chiamata di soccorso da parte della nave da crociera, ha disposto, in coordinamento con il Cirm – Centro Internazionale Radio Medico - l'uscita immediata della motovedetta della Guardia Costiera specializzata nella ricerca e soccorso CP 847, che nel frattempo aveva preso a bordo il personale medico del servizio ospedaliero 118 prontamente allertato per la necessità.

Raggiunta in pochi minuti la nave da crociera, alla quale era stato indicato di fare rotta verso il porto per velocizzare ulteriormente le operazioni di salvataggio, il paziente è stato prima stabilizzato e successivamente trasbordato sulla motovedetta con l'assistenza dei sanitari, e in breve condotto a terra presso la darsena a Marina di Ravenna. L’operazione di soccorso si è conclusa con il rientro della motovedetta CP847 nel porto e con il successivo trasferimento del malcapitato presso il pronto soccorso del nosocomio ravvenate in ambulanza per le successive cure del caso.

Si ricorda che la preziosa collaborazione con il personale del Servizio 118, con la possibilità di imbarcare personale medico a bordo delle motovedette della Guardia Costiera, è prevista da un apposito protocollo operativo stipulato tra la Direzione marittima dell'Emilia-Romagna ed il Servizio 118, che viene attivato ogni volta in cui sia necessario trasbordare un paziente da una nave in navigazione per portare soccorso specializzato ed abbreviare i tempi d'intervento.