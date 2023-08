Colto in flagranza durante lo scambio di droga: arrestato

È stato colto in flagranza mentre spacciava droga nei pressi di un bar di Punta Marina. Per questo un 60enne albanese ieri mattina è stato fermato dalla Squadra Mobile della Questura. I poliziotti hanno notato l'uomo mentre scambiava due dosi di cocaina con un acquirente italiano, a sua volta anche lui fermato. Addosso gli sono stati trovati 200 euro in contanti e altre due dosi.

La perquisizione è stata quindi estesa alla sua abitazione di Marina di Ravenna, dove sono stati trovati altri 400 euro in contanti, un bilancino di precisione, due dosi di cocaina e un proiettile calibro 38. Il 60enne, già noto alle forze dell'ordine per reati vari, questa mattina è stato processato in direttissima e condannato a 5 mesi, patteggiando e venendo rimesso in libertà.