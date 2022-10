Come agire in caso di emergenza: 2 giorni di approfondimenti con la Protezione Civile

n occasione della Settimana della Protezione Civile e della manifestazione “Io non rischio”, la Prefettura, d’intesa con la Regione Emilia Romagna e il Comune di Ravenna, ha promosso una serie di iniziative, in linea con quanto richiesto dal Ministero dell’Interno, che coinvolgeranno la popolazione, le scuole, le Istituzioni, i rappresentanti del volontariato e le Forze di Polizia, che si terranno venerdì 14 e sabato 15 ottobre. Venerdì, con inizio alle ore 10, si terrà presso la Sala D’Attorre di Casa Melandri a Ravenna, una giornata formativa rivolta a tutti gli attori delle diverse funzioni del Sistema di Protezione Civile (Amministratori locali, Dirigenti e Funzionari, Forze dell’Ordine e Associazioni di Volontariato), in cui verranno affrontati temi di attualità ed interesse, anche con specifico riferimento ai profili di responsabilità.

Alla giornata formativa interverranno l’Assessora Regionale Irene Priolo, il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna Daniele Barberini, il Direttore dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia Romagna Rita Nicolini, il Dirigente del Servizio tutela ambiente e territorio del Comune di Ravenna Stefano Ravaioli. Nell’occasione il Prefetto Castrese De Rosa presenterà un lavoro avviato dalla Prefettura teso, da un lato, a fornire una sintesi a livello provinciale delle risorse umane e materiali delle diverse funzioni di Protezione Civile, in modo da ottimizzare l’utilizzo delle stesse ed intervenire in prevenzione sulle criticità e carenze in alcuni ambiti territoriali e, dall’altro, a creare un sistema agile e flessibile di comunicazione e monitoraggio degli eventi rilevanti utilizzando le funzionalità degli applicativi informatici di comunicazione a distanza attraverso la creazione delle c.d. “Stanze virtuali di Protezione Civile”.

Sabato in Piazza del Popolo e in Piazza Garibaldi verrà inaugurata la “Cittadella della Protezione Civile” dove le Istituzioni e le Associazioni di Volontariato saranno a disposizione della cittadinanza per favorire l’acquisizione di una maggiore consapevolezza sui rischi derivanti dalle criticità presenti sul territorio. L’obiettivo è quello di migliorare i comportamenti in caso di emergenza e favorire lo sviluppo di una cultura orientata alla prevenzione, diventando co-protagonisti della propria e altrui salvaguardia in un contesto territoriale contraddistinto da svariate criticità.