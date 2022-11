Come nasce un videogioco? Parte il corso gratuito per game designer

Come nasce un videogioco e come crearne uno? A queste domande risponde il corso organizzato da Rete Almagià e Raven sooc.coop, in collaborazione con Consorzio Selenia, al Centro Giovanile Valtorto con otto incontri gratuiti per imparare a diventare un game designer. Gli obiettivi del laboratorio, riservato a un massimo di dodici ragazze e ragazzi dai 12 ai 18 anni e in partenza il 1° dicembre, sono lo sviluppo di competenze creative, relazionali e di problem solving per l’ideazione di un progetto videoludico, analisi ed esercizi di pensiero critico per instaurare una relazione attiva invece che passiva con il videogioco come medium e, infine, l’introduzione al pensiero computazionale e alla programmazione in Construct.

A condurre il corso sono Luisa Maria Mengolini e Michele Malpezzi, aka Amhardcore, il duo creatore del gioco "Nott Longa". Il corso toccherà tutti gli aspetti del processo di sviluppo di un videogioco, dalle prime fasi di progettazione e ideazione, al disegno di grafiche in pixel art, fino alla programmazione con il software Construct. I partecipanti verranno coinvolti in un processo logico-creativo in cui impareranno ad organizzare le loro idee, avvicinarsi a nuove tecniche digitali fino a raggiungere l’obiettivo finale: progettare un prototipo di videogioco. Partendo dallo storytelling e da fondamenti di game design, ideando una storia o un meccanismo di gioco, e ragionando criticamente su giochi esistenti, si svilupperà un percorso formativo ad ampio spettro, con momenti sia in collaborazione sia in autonomia, sempre coltivando una condivisione di conoscenze e un mutuo scambio di idee.

Il percorso potrà flettersi secondo le capacità, le aspirazioni e gli interessi di ogni partecipante, includendo nella pianificazione del processo formativo coloro che vorranno prenderne parte. Nel laboratorio saranno sempre tenute vicine creatività e logica: oltre ai temi della narrazione e della figurazione, ci saranno esercitazioni guidate da Michele Malpezzi sulla programmazioni e sul pensiero computazionale, ovvero il processo di formulazione di problemi e soluzioni che fonda il linguaggio informatico. Info e iscrizioni: infovaltorto@gmail.com