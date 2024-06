Il comitato alluvionati lancia "l'operazione verità". Il geologo: "L'80% dei danni poteva essere evitato"

Avere risposte chiare su ciò che è accaduto, su ciò che si poteva fare e comprendere le eventuali responsabilità in merito all'alluvione del maggio 2023. Con questo intento il comitato "Noi ci siamo", nato a Fornace Zarattini e poi allargatosi a comprendere anche cittadini alluvionati di altre frazioni e località del Ravennate, ricorre allo strumento dell'accertamento tecnico preventivo (Atp), presentato al tribunale di Firenze. Come spiega la presidente del comitato, Alessandra Musumeci, che guida le famiglie (circa una ventina) che hanno sottoscritto tale accertamento, l'obiettivo è quello di "riconoscere il nesso di causalità tra i drammatici eventi alluvionali che hanno colpito i nostri territorio a maggio dell'anno scorso e le responsabilità dei vari enti preposti alla tutela del territorio".

Il comitato, che dopo il disastro si è dimostrato molto attivo sul tema ha infatti iniziato a studiare il territorio "riscontrando varie incongruenze", spiega Musumeci, rispetto a quanto detto da enti e istituzioni. La presidente critica in particolare il Comune di Ravenna, con la maggioranza del Consiglio comunale che a settembre ha respinto la commissione d'indagine richiesta sull'alluvione. Per Musumeci ci sarebbero infatti delle "evidenze sulla messa in sicurezza del territorio che indicano una realtà differente" rispetto a quella presentata dalle istituzioni locali. Da qui la richiesta di accertamento per rivelare "la verità che ha portato a questo evento disastroso", precisa la presidente, "un'operazione verità" condotta con il sostegno degli avvocati Giuseppe Della Casa e Leone Spadoni e del geologo Riccardo Galassi. Attraverso l'accertamento si vogliono in particolare mettere in luce le eventuali responsabilità di "Regione, Provincia, Comune e Consorzio di Bonifica della Romagna".

Lo strumento dell'Atp consentirà ai tecnici chiamati in causa di verificare i vari quesiti sottoposti e dare risposte. La domanda centrale è: "Ci troviamo di fronte a un giudizio universale o alla cronaca di una morte annunciata? - si chiede l'avvocato Della Casa - Gli organi avevano cognizione di quello che sarebbe successo di lì a poche ore?". I dubbi riguardano soprattutto l'allagamento di Fornace Zarattini e altre zone del Ravennate, dove forse "si sarebbe potuto contenere il danno", ipotizza il legale. "Non è una causa, L'Atp è volto all'accertamento della verità - chiarisce Della Casa - Verificare se tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto".

Il geologo: "L'80% dei danni del territorio poteva essere evitato"

Seri dubbi sull'operato degli enti locali vengono poi sollevati dal geologo Galassi. L'esperto mette in luce soprattutto un rapporto dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, redatto tra 2002 e 2003 in cui secondo il geologo venivano già "messe in evidenza" alcune criticità relative ai fiumi Ronco, Montone, Lamone e Savio su cui intervenire. Nel maggio del 2023 "tutti i sormonti e le criticità hanno riguardato quei punti - sottolinea Galassi - non si può dire che non si sapeva".

Il geologo esprime dubbi anche sulla portata dell'evento meteorologico che ha poi scatenato l'alluvione. "Sono eventi che si ripetono con frequenza di circa 20 anni - afferma Galassi - un evento non eccezionale". Mentre le mancanze degli enti sarebbero state tante. A cominciare dalle "zone da non edificare", rileva il tecnico, dove vi era "un'elevata probabilità di esondazione", zone in cui erano richieste "opere particolari". Oltre al consumo di suolo, il geologo punta il dito sulla manutenzione degli alvei e attacca la Regione: "Non è stata fatta manutenzione sugli argini", e inoltre si domanda se le ditte che sono poi intervenute per i lavori si somma urgenza (quindi dopo l'alluvione) avesse le "necessarie competenze" e ancora "come sono stati rifatti gli argini?". Anche i documenti relativi al grado di pericolosità, secondo Galassi, sarebbero inadeguati: "Ci sono carte realizzate senza tenere conto del rischio di collasso o sormonto arginale - e inoltre "la base cartografica utilizzata per quei modelli è dell'86".

In conclusione per l'esperto ci sarebbero "discrepanze elevate fra ciò che è successo e le predizioni" delle istituzioni competenti. "Se quelle cose fossero state fatte, l'80% dei danni del territorio non ci sarebbero stati", dichiara attribuendo agli enti preposti "responsabilità gravi" e aggiungendo che a suo parere "il capo della Regione" (Bonaccini, ndr) avrebbe dovuto dimettersi. Galassi critica poi anche la Protezione Civile poiché, nonostante "ottimi piani" predisposti a livello comunale, nella pratica "non è stato fatto quello che si doveva, la Protezione Civile ha fallito". Insomma, il geologo giudica l'intera gestione dell'emergenza "ridicola" a fronte di "un piano di Protezione Civile che diceva tutto", aggiungendo un monito sul tema della prevenzione: "Tutti devono sapere come comportarsi".