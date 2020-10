Commemorato il 76esimo anniversario della Liberazione di Cervia

Il Comune di Cervia ha celebrato il 76esimo anniversario della Liberazione di Cervia. Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile celebrare il 22 ottobre con il tradizionale corteo, la banda cittadina e la rievocazione storico-didattica della liberazione con veicoli, mezzi ed equipaggi d’epoca a cura dell’associazione “Gotica Romagna”. La cerimonia si è svolta comunque, anche se in forma ridotta, nel rispetto delle disposizioni sul coronavirus e delle distanze sociali, con la deposizione della grande corona d’alloro sotto il voltone del palazzo comunale, luogo simbolo della città, dove ci sono le lapidi dedicate a tutti i caduti cervesi. Presente il Gonfalone della città e il picchetto d’onore della Polizia locale.

"Le nuove disposizioni sull’emergenza sanitaria non ci hanno permesso di svolgere lo storico corteo con la banda e la suggestiva rievocazione storica - commenta il sindaco Massimo Medri - ma abbiamo voluto in ogni modo tenere viva la memoria di quel giorno, quando nella piazza venne annunciata la liberazione della nostra città. Abbiamo deposto la corona d’alloro nel luogo simbolo dei valori della libertà e della democrazia, dove si trovano le lapidi dedicate a tutti i nostri caduti. Inoltre in ricordo del loro sacrificio abbiamo portato una corona su tutti cippi del territorio cervese".