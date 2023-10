Commemorazione dei caduti delle guerre: le iniziative sul territorio di Russi

In occasione delle giornate di commemorazione dei Caduti e del 105° anniversario della Festa Nazionale del 4 novembre, l'Amministrazione Comunale di Russi invita tutta la cittadinanza e le locali Associazioni d'Arma e Civili a partecipare alla celebrazione in memoria dei nostri valorosi Caduti, per ricordare i Combattenti per la Patria, e l'Anniversario della Vittoria, istituito per commemorare la fine della Prima Guerra Mondiale con la firma dell'armistizio di Villa Giusti.

A Russi giovedì 2 novembre, ore 10:30, si tiene la deposizione di una corona al monumento dei Caduti dell’Aeronautica in Via Gucci. Ore 11:00 celebrazione della S. Messa presso il cimitero in suffragio di tutti i Caduti. Segue esibizione della Banda Città di Russi. Sabato 4 novembre, ore 10, in Largo Bersaglieri 6° Reggimento si tiene la deposizione di una corona al monumento.

A Godo mercoledì 1 novembre, ore 8:30, corteo con partenza dal centro per il Parco della Rimembranza. Alle ore 9:45 S. Messa in suffragio di tutti i Caduti. A San Pancrazio sabato 4 novembre, ore 10:30, corteo con partenza da Via G. Randi (rampa vecchia fiume Montone). Ore 11:00 S. Messa in suffragio di tutti i Caduti. A Pezzolo giovedì 2 novembre, ore 8:15, alla Chiesa di Santa Maria si tiene la deposizione di una corona, alle ore 8:30, della S. Messa in suffragio di tutti i Caduti. A Chiesuola giovedì 2 novembre, ore 9:15, al via un corteo con partenza dal centro. A seguire S. Messa in suffragio di tutti i Caduti.