Commemorazione dei defunti: a Massa Lombarda ci sarà la navetta gratuita

Torna anche quest’anno, grazie alla collaborazione tra Auser Massa Lombarda e l’Amministrazione Comunale, il servizio di navetta gratuita per raggiungere il cimitero nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 novembre. La navetta effettuerà un servizio continuo dalle 9 alle 11 e dalle 13.30 alle 16. I punti di raccolta sono previsti in piazza Matteotti, nel parcheggio dello stadio “Dini e Salvalai” e nella piazza del Bar a Fruges. In questi punti e al cimitero saranno presenti i volontari di Auser. Chi è impossibilitato a raggiungere i punti di raccolta può prenotare il servizio di trasporto direttamente da casa entro venerdì 30 ottobre contattando l’Urp al numero 0545 985890 o 985852.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.