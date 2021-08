Commemorazione di Ettore Muti, la consulta antifascista: "Apologia di fascismo, si applichi la legge"

Come ogni anno monta la polemica sulla commemorazione, organizzata dall'Anai (Associazione nazionale arditi d'Italia), del gerarca fascista Ettore Muti. "L'articolo 4 della legge 645/52 “ Norme di attuazione della XII disposizione della Costituzione” recita così: “Apologia del fascismo. Chiunque esalta pubblicamente esponenti, principi, fatti e metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista è punito con la reclusione fino a 2 anni oppure con una multa fino a 500.000 lire. La pena è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa e con altro mezzo di propaganda o diffusione" - fanno notare dalla consulta provinciale antifascista di Ravenna - L'articolo 5 recita così: "Chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista è punito con l'arresto fino a 3 mesi...”. L'articolo 7 recita così: “La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiee al Tribunale”".

"Il gerarca fascista Ettore Muti, segretario del Partito Nazionale Fascista dal 1939 al 1940, già violento squadrista all'origine del fascismo e uomo di chiara rilevanza politica nel corso del ventennio, fu elevato dal regime a proprio campione bellico nelle guerre imperialiste di Etiopia, Spagna e nella II Guerra Mondiale che di patriottico non avevano alcunché - continuano dalla consulta - La commemorazione annuale del medesimo confligge, fino a prova contraria, con la norma costituzionale e la legge citata. Si richiede pertanto e ancora una volta conseguente coerenza ex ante (diffida e divieto) oppure ex post (procedimento giudiziario) da parte delle autorità pubbliche preposte, considerato anche che quattro esposti furono presentati negli anni passati da un significativo numero di cittadini ravennati e che il vigente regolamento comunale ora vieta celebrazioni del genere sul suolo pubblico".