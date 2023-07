Commemorazione di Ettore Muti, tutto da rifare: annullata l'archiviazione per 29 "nostalgici"

Annullata l’archiviazione disposta dal Gip. Oggi il Tribunale di Ravenna ha pronunciato la nullità del decreto di archiviazione relativo alle accuse nei confronti di 29 militanti "nostalgici", provenienti da Emilia-Romagna e Marche, che vennero denunciati per la cerimonia di commemorazione del gerarca fascista ravennate Ettore Muti, avvenuta il 23 agosto del 2020 al cimitero di Ravenna. Il pubblico ministero aveva insistito per l’archiviazione del procedimento a carico dei militanti, ma dopo la decisione del Tribunale ravennate ora gli atti tornano al Gip.

"Si riapre la partita per l’incriminazione dei neofascisti che ogni anno commemorano Muti al cimitero di Ravenna - commenta l'avvocato Andrea Maestri, vicepresidente della Consulta provinciale antifascista di Ravenna, insieme al presidente Carlo Boldrini - Vittoria dell’antifascismo ravennate, ma la battaglia per il rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica non è finita. Nella nuova udienza che sarà fissata, la Consulta provinciale antifascista di Ravenna insisterà per l’incriminazione dei neofascisti, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione che sancisce come apologia del fascismo la chiamata del presente (con o senza contorno di saluti romani)".