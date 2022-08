Tante persone alla commemorazione di don Minzoni: "Fu ucciso perché educava i giovani alla libertà"

Lunedì pomeriggio si è svolta in piazza Garibaldi a Ravenna la tradizionale commemorazione di don Giovanni Minzoni, prete ravennate che fu ucciso ad Argenta da un agguato fascista nella notte del 23 agosto 1923. In occasione del 99esimo annversario della morte, tanti ravennati hanno partecipato alla manifestazione che ha visto la presenza del sindaco di Ravenna Michele De Pascale, dell'arcivescovo di Ravenna-Cervia Lorenzo Ghizzoni, di Aldo Preda del Centro Studi Donati, della deputata Albertina Soliani, vice presidente nazionale dell'Anpi, e di altre autorità delle città di Ravenna e Argenta.

L'anniversario di don Minzoni arriva a poche settimane dal centenario dell'assalto fascista alla Federazione delle Cooperative, ricordato in città alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella. "Qual è il grande messaggio di queste ricorrenze: tutte le dittature colpiscono e temono la libertà. I luoghi nei quali si educa e si esercita la libertà. Questo ha pagato don Minzoni: il fatto di educare i giovani alla libertà - ha detto il sindaco di Ravenna - Questa è una caratteristica di tutte le dittature. Per questo è importante oggi l'esercizio della memoria. Perché l'Italia grazie al sacrificio dei partigiani e delle forze alleate, non è l'Italia che uccise don Minzoni, non è l'Italia dell'assalto alla Federazione delle Cooperative. E' l'Italia liberata, democratica, della Costituzione".