Commessi nei negozi e raccoglitori di frutta: centinaia di offerte di lavoro ancora aperte

L'agenzia per il lavoro Openjobmetis apre oltre 3.000 ricerche di lavoro in molti settori in tutta Italia, a partire da quello agroalimentare, dove si registra la maggiore richiesta. Nello specifico, nel comparto agroalimentare si contano 740 richieste per addetti al confezionamento alimentare, addetti alla cernita di frutta e alla lavorazione della carne, soprattutto in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Nel settore logistica si ricercano circa 300 persone fra addetti al carico e scarico merce, magazzinieri, addetti alla logistica, inventaristi.

Nel settore turistico, hotellerie e ristorazione, le richieste si concentrano nella zona fra la Sicilia, l’Abruzzo e il Friuli Venezia Giulia, con ricerca di camerieri, cuochi, aiuto cuochi, baristi e bagnini. Ha bisogno di implementare il loro organico anche il retail dove si ricercano sale assistant e commessi per negozi di abbigliamento. Si ricercano anche figure per vari settori come addetti pulizie industriali, operai generici, receptionist, e autisti con patente C.

Tante le ricerche aperte in Romagna: nello specifico si cercano 200 addetti alla cernita e al confezionamento della frutta a Faenza, 20 a Bagnacavallo, 20 a Castel Bolognese, 20 a Faenza. Ma anche fuori provincia: si assumono 140 addetti alla cernita e al confezionamento del kiwi per azienda in provincia di Ferrara, 10 addetti raccolta e cernita della frutta a Cesena e Gambettola e 10 addetti al confezionamento settore alimentare a Gatteo. Inoltre si cercano anche 10 addetti vendita settore abbigliamento a Ravenna e a Forlì e 5 a Savignano sul Rubicone.