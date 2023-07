Alluvione, il commissario Figliuolo incontra i sindaci a Ravenna: "Ora parte la ricostruzione, dobbiamo fare presto"

Dare "respiro" ai comuni alluvionati e, contemporaneamente, avviare la progettazione dei piani speciali per la ricostruzione: sono queste le due linee guida annunciate dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario alla ricostruzione post alluvione, oggi in visita a Ravenna per fare il punto della situazione sulle aree colpite dall’alluvione. In mattinata il generale è stato in Toscana per visitare le zone della regione colpite dal maltempo del maggio scorso, mentre nel pomeriggio è arrivato a Ravenna dove ha incontrato i 18 sindaci della provincia, rappresentanti del mondo produttivo, istituzionale, economico e sociale del territorio provinciale.

Nel corso dell’incontro Figliuolo - al tavolo con il prefetto Castrese De Rosa, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo e il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale - ha ascoltato con grande attenzione, da parte dei sindaci, dei vertici della Camera di commercio, dei Consorzi di bonifica e di una rappresentanza degli ordini professionali, interventi che hanno messo al centro sia le questioni da affrontare con la massima urgenza, sia l’impegno a continuare a fare ciascuno la propria parte per l’intera comunità provinciale, così come avvenuto durante le alluvioni.

I temi affrontati dai sindaci

Tra i temi posti all’attenzione del commissario: l’auspicio che ci sia una struttura commissariale in Romagna e che comunque la ricostruzione venga gestita in strettissima relazione con i territori; le numerose situazioni di emergenza abitativa, da risolvere prima dell’autunno; lo smaltimento dei rifiuti, in particolare attualmente quelli legati ai fanghi; la necessità di far ripartire celermente le attività delle imprese artigianali e industriali e del comparto agricolo; l’attenzione a chi, pur non essendo stato coinvolto direttamente dall’alluvione, ne subisce ora in parte le conseguenze trovandosi toccato dalle aree di cantiere; i problemi alla rete viaria e infrastrutturale; la necessità di personale tecnico e amministrativo per affrontare l’enorme mole di lavori da realizzare; la riapertura in sicurezza di tutte le scuole in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico; l’esigenza di evitare l’isolamento dei piccoli centri e di intraprendere azioni significative contro il dissesto idrogeologico; ripristinare la rete dei canali consortili.

Figliuolo: "Ora passiamo dall'emergenza alla ricostruzione"

"Un incontro molto utile e importante per proseguire con le attività - ha detto Figliuolo a margine dell'incontro, avvenuto a porte chiuse - Ho potuto ascoltare tutto quello che avevano da dire i sindaci. La linea di indirizzo è questa: non c'è una cesura tra emergenza e ricostruzione, in questo momento siamo in una fase intermedia e dobbiamo passare dall’emergenza alla ricostruzione . Ora stiamo facendo il passaggio di consegne con la Protezione Civile, che sarà veloce e coordinato e ci permetterà di iniziare le attività come commissione commissariale. La prima linea guida è quella di dare respiro ai comuni che hanno impegnato gran parte delle loro risorse per avviare lavori necessari per una prima messa in sicurezza, spesso si tratta di piccoli comuni che non hanno fondi così cospicui. Parallelamente insieme al territorio avvieremo quella che è la fase di progettazione per l'elaborazione dei piani speciali su questioni come viabilità e dissesto idrogeologico. La riunione è stata molto soddisfacente. Ci dobbiamo preparare e fare presto per mettere in prima sicurezza quello che è possibile adesso, poi pensare in una prospettiva più strutturale anche con nuovi paradigmi che siano più aderenti ai cambiamenti climatici, agli eventi estremi e alla messa in sicurezza dei fiumi".

Il sindaco de Pascale aveva chiesto che venisse prevista una collocazione fisica della struttura commissariale in Romagna, nel cuore delle zone colpite. "Io sarò molto aderente al territorio - precisa il generale Figliuolo - La struttura sarà di 60 persone quindi non potrà stare in ognuno dei comuni alluvionati, ma abbiamo strumenti telematici che ci daranno la possibilità di essere in continuo contatto. Venerdì i miei tecnici verranno in Romagna per una riunione in cui definiremo bene il discorso della somma urgenza e discuteremo delle attività dei sub-commissari" (per l'Emilia-Romagna è stato nominato Stefano Bonaccini).

De Pascale: "Incontro positivo, ora costruiamo una squadra"

"È stato un incontro molto positivo - commenta il sindaco Michele de Pascale - Abbiamo posto tre questioni fondamentali sulle quali ci sentiamo molto rassicurati. Abbiamo riportato al generale Figliuolo quanto emerso durante le assemblee che stiamo facendo in questi giorni con le centinaia di cittadini e cittadine colpiti dall’alluvione. A cominciare dalla richiesta di procedure celeri e trasparenti per gli indennizzi, che per noi sono la priorità assoluta: abbiamo bisogno di ricevere subito le risorse da poter distribuire alle famiglie, alle imprese e al mondo agricolo. Dobbiamo costruire procedure veloci, per le quali ci è stata data anche la disponibilità degli Ordini professionali a collaborare per definire moduli e perizie agevoli, tutto all’insegna della trasparenza naturalmente, perché serve la certezza che le risorse vadano a chi veramente ha avuto danni. Il secondo aspetto, che ci vede condividere appieno il metodo del commissario, basato sul lavoro di squadra e la valorizzazione degli enti locali, in particolare dei Comuni, soprattutto i più piccoli, maggiormente in difficoltà, è stata quella di dare massima continuità e celerità alle opere che stiamo facendo in somma urgenza di messa in sicurezza del territorio, siano queste le strade di collina, gli argini o le fogne delle città, così da poter procedere celermente con le attività di ripristino. Nessun opera si deve fermare per carenza di risorse, le prime sono state stanziate e il nostro schema di lavoro ci vedrà definire insieme le coperture finanziare man mano che le cose andranno avanti. Terzo punto: lavorare in prospettiva. L'idea è quella di coinvolgere le migliori intelligenze di questo Paese che siano però in relazione con il territorio, perché la nostra regione vuole essere ricostruita più sicura e forte di com'era prima. L'obiettivo è di costruire un team di lavoro in tempi brevi".

"Ringraziamo il generale Figliuolo per questo incontro - aggiunge la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo - Abbiamo bisogno di mandare avanti i lavori in attesa dei provvedimenti normativi e abbiamo necessità di confrontarci subito sulle spese ingenti da mettere in campo, anche se il commissario non ha ancora ricevuto la nomina ufficiale dal Presidente della Repubblica. L'Emilia-Romagna chiede velocità, ma anche di fare le cose bene. Ha ragione il sindaco de Pascale: dovremo lavorare velocemente sui cantieri urgenti, ma contemporaneamente pensare a come riprogettare questo territorio. Sono due lavori che devono andare avanti parallelamente".

A seguire Figliuolo, accompagnato da de Pascale, dal Prefetto De Rosa, da Priolo e dalla sindaca di Conselice Paola Pula, ha visitato l’azienda Unigrà di Conselice, rimasta sott'acqua per 15 giorni. "Un luogo che restituisce a pieno tutta la drammaticità dell’evento che ha colpito la nostra regione - ha detto Priolo - Si tratta di momenti fondamentali per dar modo al Commissario di approfondire la conoscenza del nostro territorio, solo dal confronto con gli amministratori locali potranno arrivare le risposte corrette per i bisogni dei cittadini".