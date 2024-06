Commissione ecomafie: giuristi, legislatori e imprese a confronto a Milano Marittima

Si è svolta a Milano Marittima la giornata di studi intitolata ‘Reati ambientali e prospettive di riforma del D.lgs 231/2001. Giuristi, legislatori e imprese a confronto’, organizzata dalla ‘Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari’, presieduta dal deputato Jacopo Morrone, in collaborazione con Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) e Università di Bologna (Dipartimento di scienze giuridiche). La giornata di studi si è articolata in due parti, la prima ha visto l’insediamento di quattro Tavoli di lavoro sui vari aspetti della norma con particolare riferimento ai reati ambientali e alle eventuali prospettive di riforma. La seconda parte ha previsto il confronto sulla complessità dell’impianto del D.lgs 231/2001 e sulla sua portata in termini di incisività e di ampiezza di applicazione, “mettendo in relazione - ha affermato Morrone nell’intervento conclusivo - chi è tenuto ad applicare la norma (imprese e avvocati) e chi per il ruolo che svolge è tenuto ad interpretarla e a farla rispettare (magistrati e giudici)”.

“Si tratta di una prima riflessione - ha aggiunto - su un provvedimento legislativo importante che vede una lettura e un’applicazione talvolta disomogenee da parte dei soggetti chiamati ad osservarlo. Iniziamo quindi ad approfondire il tema dell’ambiente e della responsabilità amministrativa degli enti in uno dei principali strumenti elaborati dal legislatore per tutelare il patrimonio naturale e per interrogarci sui limiti che, in questi anni di applicazione, ha incontrato in modo da poter porre le basi per un possibile percorso di riforma. Da questo confronto ci auguriamo possano discendere altri momenti di studio e analisi per migliorare la norma e in particolare per approfondire l’articolo 25 undecies adeguandolo alla recente direttiva europea sui reati ambientali. La novità è quella di aver coinvolto come parte attiva, fin dalle prime riflessioni, i destinatari della norma, cioè chi la deve applicare nella pratica ascoltando le loro esigenze. Generalmente gli attori presenti a questa Giornata di studio vivono ambienti operativi diversi, scollegati tra loro. Il dialogo tra chi deve applicare materialmente le disposizioni normative e chi costruisce la norma potrà far emergere eventuali incongruenze degli interessi tutelati. È infatti dal confronto e dalle differenti angolazioni di lettura di un unico atto che ci auguriamo possa provenire una proposta emendativa davvero efficace”.

GLI ORATORI INTERVENUTI - Della massima autorevolezza il parterre degli oratori chiamati a confrontarsi durante la Giornata di studi: da Fabio Pinelli (avvocato, vicepresidente CSM), Pasquale Fimiani (avvocato generale presso la Procura Generale della Cortedi Cassazione) e Marco Granelli (presidente nazionale Confartigianato) a Renato Nitti (procuratore capo dellaRepubblica presso il Tribunale di Trani), Silvia Bonardi (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunaleordinario di Milano), Anna Rita Mantini (procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Pescara), Federico Casolari (direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche-Università di Bologna), Leonardo Salvemini (professore di Diritto amministrativo e politiche dell'ambiente-Università Statale di Milano), Luigi Balestra (professore ordinario di Diritto privato-Università di Bologna), Enrico Al Mureden (professore ordinario di Diritto privato-Università di Bologna), Carlo Foglieni (presidente nazionale AIGA).

Alla Giornata di studi hanno presenziato anche la senatrice Simona Petrucci e il deputato Marco Simiani, componenti della ‘Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari’.