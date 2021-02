Commozione e applausi in darsena: inaugurato il mosaico dedicato all'ex sindaco Fabrizio Matteucci

E' stato inaugurato nella mattinata di domenica il mosaico “L’incontro”, dedicato a Fabrizio Matteucci, sindaco di Ravenna dal 2006 al 2016, morto il 16 febbraio dell’anno scorso. Presenti i familiari di Fabrizio Matteucci e una rappresentanza dell’Accademia di Belle Arti; l’opera è infatti un progetto di Silvia Naddeo realizzato con le allieve e gli allievi dell’Accademia.

Si tratta di un’installazione permanente collocata su una panchina in Darsena, composta da vari elementi riprodotti a mosaico in una dimensione tridimensionale. Oggetti simbolici e riconducibili alle abitudini e alla personalità di Matteucci: una cartella in pelle, la fascia tricolore, gli occhiali e alcuni quaderni, fra cui uno blu e oro, spiccato riferimento cromatico ai mosaici di Galla Placidia, a sottolineare il ricordo del forte rapporto del sindaco Matteucci con la città.