Commozione in Chiesa: Don Paolo celebra il funerale del fratello Riccardo, morto nell'incidente aereo

Tante lacrime martedì mattina nella Chiesa di San Rocco per il funerale di Riccardo Gamberini, conosciuto da tutti come 'Gambero', 65enne vittima del terribile incidente aereo che ha scosso la città lo scorso 14 maggio nei pressi di Fosso Ghiaia, in cui ha perso la vita anche il collega Valerio Antonucci. Il funerale è stato celebrato dal fratello della vittima, don Paolo Gamberini, di fronte a una platea di parenti e amici ancora sconvolti per quanto accaduto.

"Hai gustato la vita, con i suoi sapori e le sue gioia - scrive don Paolo su Facebook ricordando il fratello Riccardo - Hai conosciuto l'ebbrezza della salita, ed ancor più la brezza della discesa. Sì, hai amato il grembo che ti ha generato, e colei che ti ha sussurrato l'intimo segreto. Eri vento ed aria, e dall'alto già vedevi lontano. Ora guardi la tua terra e la tua amata, nello sguardo di chi ti guarda. Più alto vola il gabbiano, e più vede lontano".